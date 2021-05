Ce l-a deranjat pe Jador după ce a văzut o femeie frumoasă: ‘Vă rog, e foarte urât’

Jador a fost extrem de deranjat de gestul făcut de o femeie frumoasă. Încă de când s-a întors din Republica Dominicană, cântărețul și-a ținut fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața lui, astfel că acesta își spune părerea de fiecare dată când observă ceva ce nu este pe placul său, lăsând urmăritorii să îl cunoască mai bine.

În nemumărate rânduri, Jador a spus că succesul lui se datorează oamenilor ce îl urmăresc și îi apreciază fiecare apariție. De aceea, cântărețul vorbește mereu cu fanii săi pe rețelele de socializare și îi ține la curent cu tot ce i se întâmplă. Întors din Republica Dominicană, acesta a discutat despre un gest ce îl deranjează la femeile frumoase.

Extrem de sincer, așa cum a obișnuit pe toată lumea, Jador a ținut să le dea un sfat femeilor frumoase. Acesta a postat un TikTok pe care l-a distribuit ulterior și pe Instagram, în care vorbea despre faptul că o anumită domnișoară i-a atras atenția, însă i-a displăcut faptul că aceasta a vorbit urât.

Deși Jador înțelege faptul că unele melodii folosite de domnișoare pe platforma de socializare pot conține un limbaj pe care ele nu le-ar folosi în viața de zi cu zi, el le-a sfătuit să fie mai atente și să se ferească de cuvintele urâte ce nu le pun într-o lumină bună. Este cunoscut faptul că artistul își dorește lângă el o femeie simplă, ce poate să îl aprecieze pentru ceea ce este, așa că aceste dezvăluiri sincere poate că nu i-au surprins pe fanii lui înfocați.

Te rog eu frumos, nu mai spune nimic urât pe TikTok. Nu mai spune chestii d-astea, înjurături că ești prea frumoasă și îți stă urât. Am văzut acum un TikTok cu o fată frumoasă și nu îmi mai place de ea pentru că am văzut-o că vorbea urât.”, a spus Jador.

Cât despre viața lui sentimentală, cântărețul a spus că nu o poate uita pe Georgiana Elisei, femeia pe care își dorește să o ia de soție. Jador a apreciat că tânăra i-a fost aproape în momentele grele, așa că aceasta și-a pus amprenta asupra lui și l-a făcut pe cântăreț să spună că este iubirea vieții lui.

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, spunea Jador în trecut.