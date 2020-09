Jador, problemă peste problemă în trafic. Și-a făcut praf mașina de lux

Jador întâmpină problemă peste problemă în trafic. Manelistul a tras o sperietură zdravană, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Mașina de lux a cântărețului a fost lovită, iar șoferul vinovat ar fi părăsit locul accidentului.

Jador s-a ales cu bolidul făcut praf, după ce o dubă a intrat în el. Care este starea de sănătate a cântărețului

Jador are parte de problemă după problemă în trafic. În ultimul incident, cântărețul s-a ales cu o sperietură mare, după ce bolidul de lux i-a fost lovit de un alt șofer, care a și dispărut de la fața locului accidentului.

Jador a fost implicat într-un accident, în urma căruia mașina sa de lux a fost serios avariată. Jador a povestit pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat exact, cum a fost lovit în plin de o dubă, atunci când a ajuns într-o intersecție, iar șoferul a plecat de la locul faptei.

Jador, supărat că nu a mai putut să-și vadă propria emisiune de la TV

Cântărețul a fost supărat mai mult din cauză că a fost obligat să umble după actele necesare după ce a fost accidentat, în vreme ce ar fi putut sta liniștit să-și urmărească propria emisiune la televizor. De asemenea, Jador a spus că nu îi are la inimă pe polițiști și doctori.

„Mă duc să declar accident acum, în loc să mă uit la emisiunea mea. Ce dragi îmi sunt mie polițiștii și doctorii. Să vă explic cum a fost…M-am urcat în mașină, am ieșit pe strada principală. Mergeam înainte, iar un om semnaliza la stânga, cu o dubă. Omul, de fapt, a făcut dreapta și m-a lovit, am blocat toată intersecția. M-am dus la mașină, era nenorocită toată aripa dreaptă. Eu vreau să-mi repar mașina, nu e vina mea, e vina omului. Mașina era distrusă…Când am văzut asta, am așteptat, am tras pe dreapta, să vină omul, să vorbim…omul plecase de la locul accidentului. Am sunat la poliție, mi s-a spus să mă duc la accidente ușoare, să declar acolo”, spus Jador pe blogul personal.

Bărbatul vinovat de accident a fugit direct la biroul de accidente ușoare

Bărbatul vinovat de accident, din motive știute doar de el, s-a deplasat singur la biroul de accidente ușoare, acolo unde la și găsit cântărețul.

”La accident ușoare…văd duba omului lovită, acolo. Merg acolo, îi spun: domnule, pe mine m-ați lovit. El tot spunea că m-a lovit el. Bine a fost că nu m-a lovit tare, bine că nu am pățit nimic, că nu mi-a dat în portieră…Eu nu știam ce înseamnă amiabilă” a mai spus Jador, pe contul personal de Youtube.