Jador, prins într-un triunghi amoros? Îi va cuceri concurentul de la Puterea Dragostei inima Ligiei

Jador a uitat de ultimele eșecuri din viața sentimentală și și-a dat un restart! Cunoscutului cântăreț i s-au aprins călcâiele după Ligi, dar un alt concurent de la Puterea Dragostei râvnește și el la inima blondinei. Ce crede femeia despre solist? Îl vrea sau nu alături?

Jador a revenit de o bună vreme în emisiune, iar acum încearcă să-și facă o relație. Acestuia i s-a pus pata pe Ligi, de când și ea s-a reîntors în show-ul iubirii. Cunoscutul manelist s-a liniștit și a recurs la o altă metodă de a se face plăcut de fata de care s-a îndrăgostit. Din fericire pentru acesta, se pare că Ligi vede o evoluție în el, așa că îi dedică destul timp pentru a-l cunoaște. Cei doi au des discuții despre ceea ce vor să facă împreună, mai ales de azi încolo. „Amândoi am greșit, e bine?”, a spus Jador, emoționat de dialogul început cu blondina.

„Nu am crezut că tu vorbești serios cu ceea ce ai spus despre mine. Chiar dacă ai susținut acest lucru constant. A zis Andreea că i-ai spus că mă placi, asta m-a surprins. De ce pretinzi niște lucruri de la mine, dacă tu vezi lucrurile așa? Măi, omule, tu înțelegi că m-ai terorizat 3 luni de zile cât am stat în casă? Cum puteam eu să cred că spui adevărul? Mi-era foarte greu să cred tot. Înțelegi? Nu e ca și când te-ai fi luat o dată de mine și după ai fost drăguț. Nu o lua așa că eu am greșit, e exclus”

Ligi