Ella are un nou pretendent? Concurenta de la Puterea Dragostei, emoționată de venirea noului băiat

O nouă ediție, noi surprize! Grupul de fete și băieți veniți să-și caute iubirea s-a mai mărit cu încă un pretendent. Jador își poate lua adio definitiv de la Ella, pentru că noul concurent i-a câștigat deja inima.

Cătălin are 29 de ani și deja pare că a cucerit toate fetele din casă. Bărbatul este de lângă Pitești și a venit să-și găsească iubirea. Nici bine nu a pășit în casa dragostei că a lăsat fetele în ceață. Bărbatul a făcut deja ravagii în rândul concurentelor. Tinerele au stat de vorbă cu acesta, l-au ascultat pe cât au putut, din cauza intervențiilor multe ale Marianei, mai apoi l-au sorbit din priviri. După ce Cătălin a ajuns în casa băieților, toți i-au sesizat faptul că are deja cel puțin două concurente care tânjesc după el. Marius a declarat din prima clar că: „Ellei îi place de tine”, asigurându-l pe Cătălin că nu a venit întâmplător la show-ul iubirii.

„Chiar seamănă cu Victor Slav să știi! Este un băiat foarte ok, îmi place la prima vedere, chiar îmi place. Îmi transmite un vibe bun. Nu pot să zic nimic acum, dar îmi transmite mult respect” Ella

„Un bărbat matur, frumos, înalt. Se vede că nu e prost, se vede din atitudinea lui că e bărbat”, a spus Andreea Pirui, după ce acesta a plecat din casa fetelor, încurajând-o pe prietena ei Ella să insiste în legătura viitoare dintre ea și Cătălin.

„Am văzut că în mare parte au venit băiați mai mici. Ce să vă povestesc…eu lucrez la sală, sunt instructor. Acum nu mai arăt așa bine, pentru că am mai lăsat-o. Am înțeles că trebuie să spun ce fată aleg din prima. Nu pot să zic acum că îmi place de una, toate arătați bine. Dacă aș spune că îmi place de cineva, ar fi doar din punct de vedere fizic, ceea ce nu-i corect. Toate sunteți frumoase. Nu e una atipatică. Topul ăsta 3 nu e relevant, dar nu are nicio treabă cu realitatea. O să zic Ella, Andreea și Ligi”

Cătălin