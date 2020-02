Război total în casa Puterea Dragostei! „Te rog să-ți controlezi molia asta!”

Nou scandal în casa Puterea Dragostei! Războiul se poartă acum între o fată care nu a avut noroc să-și găsească dragostea și un cuplu. Să fie invidia atât de mare pe povestea lor de iubire? Despre cine este vorba și acuze se aduc în noua situație controversată?

Certurile sunt din nou în prim-plan în show-ul iubirii! De data aceasta, protagoniștii unui scandal de proporții sunt Andreea Oprică și cuplul format din Bianca și Livian. În timp ce Andreea îi reproșează Biancăi că dorește să o facă să-și iasă din minți, ceilalți colegi de platou se amuză copios. Atât concurenții din casa fetelor, cât și cei din casa băieților râd nevoie mare de discuțiile venite parcă din senin. Dacă în urmă cu câteva zile nu aveau nimic să-și reproșeze, acum totul s-a schimbat.

„Te rog frumos să nu te mai bagi în seamă. Nu vezi că eu sunt fată fină? Calmează-ți molia asta. Am o stare proastă și fata asta încearcă de ieri să mă provoace. De ce te bagi tu în seamă? Am vorbit cu tine? Vezi de treaba ta, că ieri am tăcut din gură. Nu ți-am atras ție atenția, i-am spus Marianei. Vezi că-ți iei nasul la purtare. Tu ieri nu ai țipat la mine? Ai uitat?! Eu nu-ți văd prezența…nu te bagă nimeni în seamă”

Andreea Oprică