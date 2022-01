Jador, mărturisiri șocante la Măruță: „Încă sunt sărac, așa mă simt!” Tot adevărul crunt despre copilăria lui: „Sunt țăran”

Jador este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele din România. Artistul a povestit de multe ori despre viața și copilăria sa, recunoscând că provine dintr-o familie modestă, iar în copilărie a avut multe lipsuri. Chiar și acum, Jador se consideră sărac, deși a ajuns să facă sume de bani la care nu spera vreodată. Deși acum duce un trai bun, cântărețul spune că încă se simte sărac și a făcut o serie de dezvăluiri emoționante.

Invitat în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, Jador a povestit despre viața lui de dinainte de a deveni faimos. El a spus că a avut o copiărie dură și s-a chinuit mult pe vremea când era student.

”Copilăria mea a fost dură, ce să zic, am mâncat de pe jos, am fost la furat de cireșe, am făcut de toate, am fost la scăldat.

În primul an de facultate, eram casier la Carrefour, lucram 8 ore pe zi, iar la facultate mergeam 5 ore pe zi.

Fiecare om își iubește familia, ce să zic. În sesiune am luat doar un examen din toate opt. Am rămas cu 7 restanțe, am încercat să le iau.

Mama și tata au cancer, mama avea și atunci. La 3 luni de când am aflat de mama, am aflat că și tata are. Oamenii nu ar trebui să se mai supere din cauza asta, e 2022 și medicina a avansat.

Nu știu cum mama a avut cancer, am avut o viață sănătoasă. Totul era din grădină, carne și legume. Avea cancer la ovare și tata la colon.

El a stat cu mama în spital, la Iași. După ce mama s-a operat și și-a revenit, el a plecat la muncă. Atunci a aflat. Am renunțat la facultate și am stat cu frații mei. Am emoții”, a mărturisit artistul.