Jador, bătut crunt de tatăl său. Gestul care îi aducea mustrare fizică de la Romeo Dumitrache

Jador ține enorm la părinții săi, așa că nu ezită să îi surprindă pe aceștia cu numeroase cadouri de când a devenit extrem de cunoscut. Cu toate acestea, artistul a mărturisit că nu a avut o copilărie lipsită de probleme. Se pare că acesta era bătut de tatăl lui ori de câte ori recurgea la un gest.

Jador se bucură de foarte mult succes. Acesta a reușit să câștige inimile fanilor săi prin piesele pe care le-a lansat. El îi ține pe admiratorii săi la curent cu tot ce face. Cântărețul participă în emisiunea lui nea Mărin, așa că mulți au fost surprinși în momentele în care a vorbit despre familia sa.

Artistul a mărturisit că nu a avut o relație apropiată cu tatăl său până la vârsta de 6 ani, mai ales pentru că bărbatul era mai mereu plecat, ținând cont de locul său de muncă. Romeo Dumitrache s-a întors în România când Jador avea o vârstă fragedă pentru a pune bazele unei afaceri.

Jador s-a văzut nevoit să se ocupe de familie în momentele în care Romeo Dumitrache era plecat. Acesta a mărturisit că tatăl său avea mari pretenții atunci când venea vorba despre comportamentul artistului. Cântărețul era bătut crunt de către părintele său dacă nu saluta lumea pe stradă.

„A fost greu, eu am rămas bărbatul cât a fost tata plecat, până am făcut 14 ani. Am grijă de toată lumea, am încă 4 frații mai mici. (…)

Noi o terorizam pe mama, iar când venea tata acasă… luam bătaie toți. El avea pretenții mari de la mine. Dacă nu salutam lumea pe stradă, mă rupea cu bătaia.”, a mai adăugat el.