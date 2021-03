Jador, la 26 de ani. Ce dezvăluiri inedite face tatăl său despre manelist: ‘Asta e marea lui dorință’ EXCLUSIV

Sărbătoarea de Bunavestire va aduce, mâine, cu siguranţă, un moment de respiro printre concurenţii „Survivor”. Unul dintre favoriții la marele trofeu al concursului filmat de Kanal D, în Republica Dominicană, îşi va serba ziua de naştere. Jador împlineşte 26 de ani, iar în casa părintească va fi mare sărbătoare. Cel puţin aşa ne asigură Romeo Dumitrache, tatăl vedetei tv, care îi urmărește cu sufletul la gură prestația din cadrul concursului de supraviețuire. Acesta ne-a oferit și câteva detalii, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre celebrul său fiu.

Romeo Dumitrache, tatăl lui Jador, are mari emoții pentru ziua de mâine, când iubitul lui fiu, Jador, împlinește 26 de ani: ”Vă daţi seama că nu am nici cea mai mică idee de cum se va distra Jador, acolo, de ziua lui. Sper s-o facă chiar şi acolo, departe, fiindcă merită.

Şi eu şi mama lui am fost foarte îngrijoraţi după accidentarea la picior, care l-a scos pentru o bună bucată de timp din concurs. În ultima săptămână ne-a mai venit însă sufletul la loc, de când l-am văzut că stă iar printre tovarăşii de luptă, pe banca Faimoşilor, chiar dacă se deplasează mai greu, cu ajutorul cârjelor”, ne-a declarat acesta, pentru playtech.ro.

Romeo Dumitrache ne-a dezvăluit şi care este cadoul preferat al sărbătoritului: ”Încă de mic, băiatul meu şi-a dorit mereu un tort de ziua lui. Că era mare sau mic, de ciocolată ori ba, asta nu a contat niciodată! Tort să fie! A, da, şi cu lumânări pe el. Îi plăcea foarte tare faza aia cu suflatul în lumânări.

Anul acesta, acolo, departe, unde se află, în Republica Dominicană, nu cred că va avea parte de aşa ceva, dar cine ştie, s-au mai văzut şi minuni!”, ni s-a confesat părintele concurentului de la ”Survivor”. Acesta ne-a mai dezvăluit că și în casa lor va fi mâine mare sărbătoare: ”O să facem un mic tort, o să ne adunăm mai spre seară în jurul mesei şi vom ciocni un pahar de suc, nu de alcool, fiindcă religia ne interzice asta!”.

Părinţii lui Jador au trecut, cu câțiva ani în urmă, la cultul penticostal, iar potrivit cutumelor religioase consumul de alcool este evitat. ”Jador nu a trecut cu noi la penticostali, aşa că ştiu că mai consumă câte un pahar sau două, din când în când. Nici el nu e bun amic cu paharul, iar asta mă bucură. Eu, mama şi fraţii lui vom ciocni în cinstea sa câte un pahar de suc. Nu ştiu dacă va afla asta înainte de ziua lui, dar el ştie, într-un fel, că se bucură mereu de sprijinul nostru, oriunde s-ar afla pe acest pământ”, mai spune Romeo Dumitrache.

Mândru nevoie-mare de fiul său, Romeo mai spune că Jador a fost mereu sub influenţa unei stele norocoase, care l-a ajutat să-şi împlinească multe dintre visurile sale, deși a și muncit serios. ”Cei născuţi de Bunavestire au ceva aparte în ei. Eu ştiu, fiindcă am văzut asta la fiul meu. Au ceva care-i deosebeşte de noi, ceilalţi. Visează, dar într-un fel aparte, ca şi cum ar avea şi siguranţa că ceea ce-şi propun vor şi realiza. Poate chiar mai repede decât credem noi, ceilalţi, că ni se poate întâmpla, ceva la fel de frumos!”, conchide părintele lui Jador.