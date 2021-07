Jador, gesturi jenante cu fostele iubite. Ce le-a făcut este inadmisibil: ‘Au fost 6 sau 7’

Jador și-a șocat fanii! Cunoscutul manelist a povestit de când a devenit cunoscut faptul că are o afinitate pentru femeile frumoase, dar recent a dezvăluit că vrea să își găsească jumătatea alături de care să întemeieze o familie. Ce detalii surprinzătoare a adus acesta despre relațiile trecute?

Jador a devenit cunoscut în cadrul emisiunii ‘Puterea Dragostei’, iar de atunci notorietatea sa a continuat să crească, ajungând acum unul din cei mai iubiți artiști de la noi care se bucură de colaborări cu nume mari din domeniu. De asemenea, aproape că nu există piesă în care să apară care să nu intre în top-ul YouTube-ului românesc.

Fanii vor să îl cunoască din ce în ce mai bine, iar el povestește pe cât de des poate despre trecutul său și despre felul în care a crescut sau despre preferințele lui. Pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache, a vorbit despre fostele relații și despre ceea ce l-a făcut să sufere de-a lungul anului. Celebrul manelist a fost pe cât de transparent a putut, fără să refuze să dezvolte vreuna dintre întrebări.

El este unul din bărbații care nu își ascund sentimentele, așa că a plâns de câte ori a simțit nevoia și a spus mereu că iubește atunci când era cazul. În timp ce se plânge acum de fidelitatea femeilor care îi calcă pragul casei, tânărul subliniază că nici el nu a fost tocmai serios în privința multor relații pe care le-a avut.

Mai mult decât atât, vedeta a declarat că a avut chiar și 6-7 iubite în paralel: ‘Uitam în liceu de câte una. Le ziceam la toate Gărgărița ca să nu le încurc. Îmi aduc aminte că o dată am mers 7 kilometri pe jos să mă întâlnesc cu ea. După ce m-am întâlnit cu ea am mers 7 kilometri la întors. Și ea avea iubit, dar eu tot o iubeam. Eram mic, eram prost.’

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apar la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”

Jador