Jador se bucură enorm de faptul că se află în topuri de mult timp, așa că fiecare melodie pe care o lansează este extrem de apreciată de fanii săi. Chiar dacă are parte de faimă și se bucură de tot ce i-a adus cariera, acesta a făcut o dezvăluire dureroasă despre povara pe care o duce.

Jador a făcut multe sacrificii pentru a ajunge cât se poate de sus. Acum se poate lăuda cu melodii în colaborare cu unii dintre cei mai cunoscuți artiști, dar și cu faptul că are foarte mulți fani ce îi fredonează orice piesă. Chiar dacă acesta și-a dorit din tot sufletul să ajungă unde e astăzi, el a dezvăluit că se simte extrem de singur.

„Încă de când eram mic îmi doream sa fiu cântăreț, mi-a plăcut muzica enorm, am făcut sacrificii, n-am mâncat, multe lucruri lăsate la o parte, familie, tot, tot, tot, nu-mi pare rău. Mă uitam la oameni cunoscuți și îmi doreau să fiu ca ei, vedeam oamenii în jurul lor, oamenii care îi iubeau, iar acum că am ajuns că ei mi-am dat seama de fapt că deși sunt atât de mulți oameni în jurul meu, de fapt… sunt singur.”, a spus Jador pe Instagram.

Multă lume știe că Jador a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de o tânără ce i-a fost mereu aproape, Georgiana. Chiar dacă acesta abia a așteptat să se întoarcă de la Survivor România 2021 pentru a se reuni cu domnișoara, se pare că împăcarea nu a durat foarte mult. Cântărețul a povestit ce s-a întâmplat între el și fosta parteneră, explicând care sunt motivele ce au dus la despărțire.

„Gelozia e foarte mare. Îmi doresc foarte mult să nu o mai pot iubi, îmi doresc să nu o mai iubesc. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp, dar am fost împreună fugitiv. Eu știu cine e ea, am fost împreună și când aveam 40 de lei în buzunar. (…) E foarte geloasă, chiar nu avea motive. Am încercat să fiu cel mai bun băiat, iubit. (…) Îmi doresc să nu o mai iubesc, să uit de ea, îmi face rău. Știi omul ăla care numai gura e de el?

Așa sunt eu. (…) Nu mai vreau eu și probabil nici ea. Mama îmi vrea tot binele, vrea să fiu fericit. Eu în viața asta nu caut bani, îmi doresc să am o casă, o mașină, mulți copii și o nevastă care să mă iubească și să mă facă fericit. Când vin acasă, să mă aștepte cu borș și fasole. Nu mai vreau o relație, nu pot să îmi fac o relație în timp ce iubesc altă persoană. O să îmi treacă foarte greu, este singura relație considerată de mine relație, dar îmi trece.”, a povestit el pentru Cătălin Măruță.