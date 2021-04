Jador, dat de gol după Survivor România. Ce i-a spus Verei Miron în aeroport

Jador a revenit în România după ce a fost nevoit să părăsească show-ul din Republica Dominicană din cauze medicale. Fanii Survivor sunt surprinși de ultimele detalii aflate. Ce i-a spus cântărețul Verei Miron pe aeroport?

Jador și Vera au schimbat câteva cuvinte chiar în aeroport, la întoarcerea din Republica Dominicană. Amintim că bruneta a fost eliminată la ultimul consiliu din cadrul emisiunii Survivor, iar Jador a fost nevoit să părăsească show-ul din motive medicale.

La întoarcerea în România, Vera a fost cea care a ținut să dea din casă și să clarifice anumite situații petrecute în competiție sau din afara ei. Cei doi se pare că s-au tachinat în avion, timp în care Jador a filmat un vlog în care a apărut și fosta războinică.

Femeia a adus acum detalii despre relația dintre ea și celebrul cântăreț de manele, după ce ambii au ieșit din emisiune. Fosta concurentă din tabăra albastră a mărturisit că artistul i-a făcut zile negre în competiție, dar era conștientă de faptul că nu făcea lucrurile din răutate.

Mai mult decât atât, Vera a menționat și o glumă pe care a făcut-o cineva chiar în aeroport. Concret, artistul a fost întrebat ce ar face dacă ar avea o iubită așa ca Vera Miron, iar glumeț din fire cum a obișnuit pe toată lumea a răspuns că i-ar face un copil.

”Îmi spunea că sunt varză, că sunt praf, că n-o să aduc niciun punct. De fiecare dată când mi-a zis cuvintele acestea, am adus câte două puncte. Mă motiva, prindeam putere mai multă. La nervi nu-ti dai seama ce spui. Mi-a zis că până o să ajung acasă o să mă facă varză cu creierii. Mi-a zis în aeroport când am ajuns că o să fim prieteni, că n-a avut nimic cu mine, pur și simplu tot ce a fost, a fost o glumă. Nu am nimic de reproșat. Mi-a zis mai multe. L-a întrebat cineva în aeroport că dacă ar avea o iubită ca mine, ce i-ar face. Și el a răspuns că un copil. O glumă, bineînțeles. Am luat-o ca pe o glumă”

Vera Miron (Sursa: wowbiz.ro)