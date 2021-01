Jador, atras de o Faimoasă de la Survivor România. Adevărul spus de o apropiată. Atenție, nu e Alexandra Stan

Jador este atras de o Faimoasă de la Survivor România 2021. Adevărul a fost spus de o apropiată. Atenție, nu e Alexandra Stan. Despre cine este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Nouă idilă la Survivor România. De cine este atras Jador. Mulți îi dau deja ca pe un cuplu

Cântărețul Jador, concurent Survivor România, pare să fie atras de o colegă Faimoasă. Adevărul a fost spus de o apropiată. Alexandra Stan nu este.

Este vorba despre Simona Hapciuc. Jador și Simona Hapciuc, ambii concurenţi la Survivor Romania, par să devină din ce în ce mai apropiaţi. Există un secret al legăturii dintre cei doi.

Fanii Survivor au observat deja apropierea

Fanii Survivor deja au observat că cei doi concurenți de la Survivor România 2021 sunt foarte apropiați în ultima perioadă. Există speculaţii potrivit cărora cei doi Faimoși vor forma cun cuplu.

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei l-a dat de gol pe Jador, întrucât sunt prieteni buni. Tachinările tot mai dese dintre Jador și Simona Hapciuc i-au făcut pe fanii Survivor România să se întrebe dacă nu cumva ar fi ceva mai serios între ei.

Mulți au crezut că Jador are o slăbiciune pe Alexandra Stan

”Îl cunosc bine pe Jador, și știu că, la un moment dat, se va apropia mai mult de o față. Știu și de cine i-ar plăcea, cine este genul lui. Am văzut că s-a vehiculat că s-a uitat la o războinică sau că ar fi atras de Alexandra Stan.

Vă spun eu că nu este așa. Jador va fi apropiat de Simona Hapciuc, ea este genul de femeie de care să fie el captivat”, a spus Bianca Comănici.

Jaodr, cucerit de Simona Hapciuc?

Şi un alt apropiat al lui Jador a spus că sunt şanse mari ca artistul să fie cucerit de Faimoasa Simona Hapciuc, colega lui de Survivor România.

”Lui îi place să fie șeful într-o relație, dar am văzut că nici cu ea nu îi merge. O va da pe brazdă într-un final, în cazul în care va fi hotărât să facă acest lucru. Jador este imprevizibil”, a declarat o sursă din anturajul lui Jador, potrivit kanald.ro.

De ce participă Jador la Survivor România

În prezent, Jador este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, videoclipurile sale făcând zeci de milione de vizualizări pe Youtube. Cântărețul a declarat că participarea lui la Survivor are ca scop să o uite pe fosta lui iubită, Georgiana.

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a declarat Jador.