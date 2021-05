Jador are probleme grave de sănătate. Ce pățește după Survivor România

Jador nu trece printr-o perioadă prea bună și a ținut să împărtășească acest lucru și cu fanii săi de pe Instagram.

Astfel că artistul a postat un filmuleț pe Instagram, în care a povestit că are mari probleme cu somnul. Acesta se plânge că nu poate dormi și că suferă de insomnii mai tot timpul. Artistul a mai spus că recurge mereu la diverse variante pentru a putea dormi, însă acestea nu se dovedesc a fi eficiente.

În ce privește viața personală, se știe că Jador poartă în inimă doar o singură femeie, de care este îndrăgostit încă din copilărie. Este vorba despre fosta sa iubită, pe nume Georgiana Elisei, însă este de părere că gelozia ei nu îi lasă să fie din nou un cuplu.

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apar la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a povestit Jador la Xtra Night Show.