Ana Porgras l-a șocat pe Jador. Care este adevărul despre Zanni de la Survivor România, de fapt

Eliminarea Anei Porgras de la Survivor România a fost, cu siguranță, una dintre cele mai șocante și impresionante faze din acest sezon al competiției care se desfășoară în Republica Dominicană. Care este adevărul despre Zanni de la Survivor România, de fapt, și ce relație există între cei doi.

Plecarea Anei Porgras de la Surivor România i-a șocat pe toți. Nimeni nu se aștepta ca Jador să o propună pe fosta gimnastă spre eliminare și bruneta să nu adune suficiente voturi cât să rămână în competiție.

Chiar dacă fanii au făcut o petiție pentru ca Faimoasa să revină la Survivor, acest lucru nu a mai fost posibil. Cu toate astea, admiratorii emisiunii au fost imprsionați de reacția lui Zanni de la Consiliu, atunci când Ana Porgras a părăsit concursul. Artistul a izbucnit în plâns și nu a mai putut fi consolat.

Cu toții știm că între celebrul trapper și fosta gimnastă există o frumaosă relație de prietenie, deși mereu au existat zvonuri conform cărora Faimoșii ar fi împreună.

Jador a invitat-o pe Ana Porgras în podcastul său, pentru a desluși misterul. Sportiva a dat tot din casă și a spus adevărul despre relația ei cu Zanni. Bruneta a declarat că ea și Zanni nu formează un cuplu, iar apropierea dintre ei a venit natural pe insulă, acolo unde toți erau departe de familie și prieteni, simțind nevoie de afecțiune.

Cei doi au acoperit subiectul arzător legat de eliminarea Anei de la Survivor România. Lui Jador i-a părut rău de faptul că a propus-o spre eliminare acum aproape două luni, la Consiliu, dar manelistul s-a apărat spunând că nu avea pe cine altcineva să voteze.

Chiar dacă a fost deranjată, pe moment, de decizia fostului ei coleg de echipă, Ana Porgras a mărturisit că nu-i poartă pică lui Jador. Cu toate astea, fosta Faimoasă a declarat că nu se aștepta să părăsească Survivor atât de repede.

Ana Porgras: Să știi că eu chiar am spus ceea ce gândesc. Nu pot să te trag pe tine la răspundere pentru treaba asta. Chiar dacă m-ai nominalizat, până la urmă așa a fost să fie. Nu m-au votat oamenii, nu se așteptau și asta a fost. Și am ieșit, asta e. Nu pot să zic: „bă, tu m-ai dat afară.” E greșit să spunem. E o prostie treaba asta. Eu eram cumva liniștită când ai zis numele meu. Eram: „oricum, n-o să ies…”

Jador: N-aveam pe cine. Pe cine sa votez? Erau doua variante: Elena ori pe tine. Nu mă asteptam să iesi, erai cea mai buna, tu cu Elena.

Ana Porgras: Nu mi-a parut bine ca am iesit, ca abia ma obisnuisem. Eram in momentul ala in care totul devenise normal.