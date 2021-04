Jador, adevărul despre Zanni de la Survivor. Ce s-a întâmplat, de fapt, în junglă

Jador a părăsit recent competiția ”Survivor” din cauze medicale. Acesta s-a întors deja pe plaiurile mioritice, iar prima oprire, înainte de a ajunge la casa părintească, a fost în platoul emisiunii ”Teo Show”. Cântărețul a vorbit despre unul dintre cele mai controversate subiecte, comentate pe îndelete de telespectatori show-ului de supraviețuire pe internet: relația lui cu Zanni.

Jador și Zannidache se cunoșteau dinainte de a face parte din ”Survivor”. Cei doi au fost aduși laolaltă de către mentorul tânărului avangardist, Alex Velea, prin prisma domeniului în care aceștia activează, muzica. Râdeau și se distrau împreună, a povestit fondatorul grupării ”Golden Boy Society”, dar „foamea și condițiile i-au înrăit”, concluziona acesta.

Jungla le-a stricat amiciția. S-au certat, și-au aruncat acuze dure și s-au jignit în repetate rânduri. Tocmai de aceea, până ce va reveni și Zanni în România, lui Jador i-a fost cerut un punct de vedere despre întâmplările care îi vizau.

Manelistul a declarat că nu îi poartă pică, ba chiar îl descrie ca pe „un copil bun” și apreciază la el ardoarea cu care luptă pentru a-și atinge scopul. Zanni are în plan, dacă va ieși câștigător din junglă, să își cumpere o casă. În prezent, locuiește într-un cămin studențesc, din lipsă de venituri.

„Real, nu m-a enervat nimeni. Probabil de acasă s-a înțeles că Zanni mă ura. Eu nu am cum să îl urăsc pe băiatul ăla, e un copil bun, își dorește foarte mult să câștige. E un copil bun, are o situație financiară nașpa, dar nu am cum să urăsc un om care își dorește atât de mult să câștige.

Mai spunea lucruri, a crescut la casa de copii, dar are un suflet foarte bun. Eu sunt binecuvântat de Dumnezeu, iubesc pe fiecare în parte”, a declarat Jador în cadrul emisiunii de zi de la Kanal D.