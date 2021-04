Jador a schimbat muzica din România: ‘Am fost primul, nimeni nu avea curaj până atunci’

Pentru mulți numele Jador este legat de manele. Vedeta spune că se mândrește cu faptul că a reușit să spargă anumite preconcepții. Imediat după eliminarea sa de la ”Surivor România”, Jador a avut un interviu incendiar despre muzică și despre preconcepții.

Majoritatea fanilor îl cunosc pe Jador pentru melodiile sale. Cu un succes fulminant pe rețelele de socializare și piese numărul unu pe Youtube, tânărul se mândrește cu asta. Puțini știau până de curând că tânărul Jador nu este doar un simplu lăutar.

După cum chiar el declară, este țigan, dar are facultate, are master. Recent, după accidentarea și eliminarea sa de la ”Survivor România”, Jador a vorbit sincer și deschis despre muzica sa și despre prejudecățile celor din jur, declarând:

”In ochii oamenilor manelistii sunt inculti, fără capacități fizice. Eu știu prejudecata românească și am vrut să sparg toate tiparele astea. Sunt țigan, dar am facultate, am master. Sun țigan, sunt lăutar, sunt cum vreți voi, dar dacă îmi pun ambiția sunt șmecher.

(…) Am vrut să sparg prejudecățile astea de manelist și nu ai idee cât mă mândresc. Eu am unit manelele și dance-ul. Eu am făcut ca toți oamenii din dance să nu fie rușinați că fac piese cu niște maneliși.”, declară Jador.