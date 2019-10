iUmor, LIVE pe Antena 1, ediția de vineri, 18 septembrie. Concurentul care i-a atras atenția Deliei

iUmor revine cu noi momente de senzație! Ediția de azi, 18 octombrie, se anunță a fi deosebită. Pe lângă faptul că un anumit concurent îi va intra destul de repede în grații Deliei, se va râde pe săturate.

Delia va fi extrem de impresionată de un concurent care vine cu al treilea personaj pe scena de la iUmor. După Sethward the Snake și Sethward the Chicken, a scos la înaintare Sethward the Walrus. Concurentul a reușit să-l înspăimânte pe Mihai Bendeac atunci când s-a îmbrăcat în șarpe. Acum, comediantul speră că va fi totul bine. S-a întors în sezonul 7 cu mare chef de glume, mai pornit decât niciodată să ajungă la inimile tuturor: “I’m back, baby!”.

Din păcate, se pare că norocul nu va fi de partea lui, pentru că reacția lui Cheloo va fi una la care nimeni nu s-ar fi așteptat, mai ales că în numerele trecute a urmărit tot momentul artistic și a părut că i-a plăcut puțin. Delia și Bendeac însă, se vor arăta impresionați, mai ales de mesajul pe care a venit acesta să-l transmită. “Nu ați înțeles scopul venirii lui aici! Vrea să transmită un mesaj despre chinul animalelor la circ. Îmi vine să plâng! Acest om luptă pentru viața animalelor”, va spune Delia în ediția de azi, 18 octombrie.

Ce apariții surpriză vor fi în această seară?

Mihai Bendeac a mers mai în detaliu cu analiza asupra actului artistic adus în prim-plan de Sethwars: “A fost un moment dramatic, e cumva drama entertainerului. Comedia poate fi cea mai puternică formă de tragedie”. Pe lângă concurentul de mai sus, altă persoană deja cunoscută atât la iUmor cât și la Chefi la Cuțite își va face apariția. Nimeni altul decât Pipino, dar nu vine singur de data aceasta.