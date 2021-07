Iuliu Mureșan vrea antrenori surpriză la Dinamo. Legăturile pe care le au cu CFR Cluj

Iuliu Mureșan vrea antrenori surpriză la Dinamo. Noul director executiv al „câinilor” are în plan o schimbare pe banca tehnică a echipei. Cehul Dusan Uhrin jr. dă semne că nu și-ar mai dori să continue în „Groapă”, așa că Mureșan țintește tehnicieni cu care a mai lucrat și la CFR Cluj.

Iuliu Mureșan s-a pus pe treabă la Dinamo. Noul boss al clubului, cel puțin pe perioada de insolvență, caută soluții pentru situația în care Dusan Uhrin (53 de ani) nu ar mai vrea să continue pe banca tehnică. Cehul a produs un adevărat reviriment la venirea sa la echipă, obținând 5 victorii și 3 egaluri în 10 partide. Dar contextul complicat de la club, situația jucătorilor cu salarii restante, una în care se află chiar și el, l-au pus pe Uhrin pe gânduri. Inițial, Mureșan dădea asigurări că acesta va rămâne să pregătească echipa în continuare.

Duşan Uhrin am vorbit cu el şi rămâne. Am vorbit cu el când a plecat şi i-am spus că plec, dar mi-a promis că revine. Avea bilete de dus, dar şi-a luat şi de întors. Aseară am vorbit cu el de la 11 până pe la 1 noaptea. Azi am fost la echipă, am vorbit cu el şi la antrenament şi cu toţi jucătorii. Din punctul ăsta de vedere lucrurile au intrat pe un făgaş normal”, mărturisea, cu cîteva zile în urmă, Iuliu Mureşan, la Telekom Sport.