CFR Cluj îi face toate poftele lui Marius Șumudică. Ce jucător a mai luat campioana

CFR Cluj îi „pune în brațe” lui Marius Șumudică tot ce dorește tehnicianul. Plin de efervescența noului început pe banca actualei campioane, antrenorul de 50 de ani vrea să-și „blindeze” lotul. Victoria din prima manșă a preliminariilor Champions League a arătat și lucruri bune, dar și unele încă imperfecte.

CFR Cluj are ambiții mari de la mandatul lui Marius Șumudică. Tehnicianul călit la Astra și în Turcia vrea, la rândul său, să obțină trofee cu echipa pe care o conduce. Și, în primul rând, să aibă un parcurs cât mai lung în Champions League, marea miză financiară a oricărei grupări. În prima manșă a turului 1 preliminar din UCL, clujenii au învins pe teren propriu pe bosniecii de la Borac Banja Luka, scor 3-1. Iar sâmbătă, 10 iulie, echipa din Gruia va juca Supercupa României contra celor de la CSU Craiova.

E greu, pun mult suflet. Toată lumea are așteptări, vin la echipa campioană, nu e ușor. N-avem voie să facem greșiți, trebuie să câștigăm campionatul, Supercupa și să ne calificăm în grupele europene, vreau să jucăm din trei în trei zile până în decembrie”, mărturisea Marius Șumudică pentru site-ul oficial al clubului, la finalul cantonamentului din Austria.

CFR Cluj a avut și are o campanie de transferuri energică. Dar, după partida din UCL, Șumudică n-a fost foarte mulțumit de randamentul cuplului central de apărători, Bouhenna – Cestor. El a solicitat aducerea unui nou jucător pe poziția de fundaș central. Iar oficialii clujeni s-au executat. Astfel, a fost perfectată aducerea ivorianului Ulrich Meleke de la FC Botoșani. Este cel de-al 6-lea fotbalist pe care echipa din Gruia îl ia de la gruparea patronată de Valeriu Iftime. Până acum, moldovenii erau „pepiniera” preferată a lui Gigi Becali, pentru FCSB.

Finanțatorul Botoșaniului a confirmat mutarea, spunând că jucătorul de 22 de ani vede în Cluj o rampă pentru un transfer în străinătate.

E adevărat că pleacă la CFR Cluj. A insistat să plece, nu am rezistat, a și plâns, doar ca să plece. Am și niște procente dintr-un viitor transfer, iau niște bani acum. Dacă face ce făcea la Botoșani, eu cred că are potențial foarte mare de creștere. I-au dat și un salariu bun, ce pot eu să fac? Vrea să plece pentru salariu și pentru că va juca într-o cupă europeană, pentru că el vrea să plece în străinătate. Ca fundaș e peste Ngadeu”, a spus Iftime, pentru DigiSport.