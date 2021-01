Iuliana Tudor a dat lovitura după 10 ani de așteptare. A făcut anunțul cel mare

Iuliana Tudor a avut an an plin de provocări, însă cu toate acestea a adus în dar și un film dedicat iei românești. Cum s-au desfășurat filmările în vreme de pandemie, dar și detalii despre noul ei proiect, Port, Valoare şi Splendoare“, Iuliana Tudor a vorbit pentru clickpentru femei.ro.

Filmările emisiunii la vreme de pandemie au decurs cu mari emoții, a spus Iuliana Tudor pentru sursa citată.

Iuliana Tudor a mai mărtursit că de mult și-a dorit un film dedicat iei românești.

”Mi-am dorit mult să fac un film dedicat Iei româneşti. Am considerat că este necesar să ştim mai multe despre acest element identitar care este doar al nostru. Să îi ştim povestea, de unde vine, cine îi sunt creatoarele şi mai ales care este alfabetul semnelor cusute de secole pe cămăşile tradiţionale româneşti. Am început în toamna lui 2018 cu partea de preproducţie (căutări, documentare, alegerea echipei, a locaţiilor etc). Ştiam că în primăvara lui 2019 nu voi avea sezon de primăvară, aşa că am hotărât să profit de acest timp şi să fac proiectul. Am filmat cu o echipă extraordinară în 2019, timp de câteva luni, în mai multe locaţii din Bucureşti şi din ţară. În iarna lui 2019 am început post producţia, iar pandemia ne-a întrerupt planurile. Am reluat totul în august anul acesta şi am reuşit să finalizăm proiectul pentru a fi lansat la TVR1, de 1 decembrie, Ziua Naţională României! Abia aştept să îl vedeţi. (zâmbeşte).”, a mărturisit Iuliana Tudor, care, în dulap, are numai puțin de zece ii.