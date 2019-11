Ce meserie are soțul Iulianei Tudor de la TVR. Ia mai mulți bani decât prezentatoarea de la Televiziunea Publică

Toată lumea o cunoaște pe Iuliana Tudor ca fiind vedeta simbol a postului național de televiziune, însă puțini știu cu ce se ocupă soțul acesteia. Răzvan, bărbatul cu care prezentatoarea de la TVR este împreună de două decenii este patronul unei firme care îi aduce un profit mult mai mare decât al prezentatoarei.

Soțul Iulianei Tudor câștigă mai mulți bani decât prezentatoarea de la TVR. Cu ce se ocupă?

În timp ce Iuliana Tudor s-a aflat mereu în lumina reflectoarelor, soțul acesteia, Răzvan Văcăroiu a preferat să fie mai rezervat cu aparițiile publice. Răzvan este un om de afaceri prosper și proprietarul unei companii specializate în consultanță pentru afaceri și management. Doar în anul 2015, societatea condusă de soțul Iulianei Tudor a avut un profit de aproximativ 48.000 de euro.

De asemenea, Răzvan mai este și manager general al unei firma care se ocupă cu realizarea de fațade ventilate pentru clădiri. Cât despre faptul că lui Răzvan nu îi place să se afișeze în public, Iuliana spune că s-a obișnuit, dar că l-a început acest lucru a afectat-o.

”Te schimbă experiențele pe care le trăiești împreună… Soțului meu nu-i place să fie în centrul atenției. Eu nu prea vorbesc despre soțul meu, pentru că nu prea îi place. Nu se simte bine în lumea asta a noastră. La început m-a durut că nu voia să meargă cu mine nicăieri. Și i-am spus de multe ori că mi-ar plăcea să fie cu mine. dar apoi am înțeles că e greu să te adaptezi dacă nu îți place. Am înțeles și acum sunt de acord cu asta”, a spus moderatoarea TV.

Iuliana Tudor și Răzvan sunt împrenă de peste 20 de ani. Ce spune vedeta TVR despre soțul ei?

Vedeta TVR sărbătorește în curând 21 de ani de când formează un cuplu cu Răzvan Văcăroiu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2001, iar de atunci formează unul dintre cele mai stabile cupluri.

“Ne-am cunoscut în biserica, la slujba de Înviere, acasă, în Băicoi. Eram vecini, dar nu ne știam. Atunci ne-am întâlnit și m-a întrebat, banal, cât e ceasul. Așa s-a legat totul. Numai că, după o săptămână, i-am spus că ne despărțim. Mi-era cumva teama. Este o diferență de 8 ani între noi. Mi se părea mult… mi se părea că are intenții mult prea serioase pentru cine eram eu atunci. M-a cautat din nou și a complotat cu mama să vina de ziua mea (împlineam 18 ani) cu o surpriză… multe, foarte multe flori. Atunci am ales să văd ce se mai întamplă și am lăsat lucrurile în voia lor. Nu mi-am mai propus nimic și, în general, când nu-mi mai propun nimic, îmi ies cele mai bune lucruri din viață. Așa s-a întâmplat și cu el”, a povestit Iuliana într-un interviu.