Iuliana Marciuc și Adrian Enache sunt în culmea fericirii! Fiul lor joacă într-un film cu o celebră actriță de la Hollywood

Adrian Enache și Iuliana Marciuc se pot considera cei mai norocoși și fericiți părinți din Univers. Fiul lor David a reușit performanțe incredibile, la doar 16 ani. Adolescentul va juca într-un film celebru alături de una dintre cele mai reputate și talentate actrițe de la Hollywood. Despre ce peliculă este vorba.

David Enache și-a făcut părinții extrem de mândri, atunci când a fost cooptat pentru a juca în Wednesday, producția regizată de controversatul Tim Burton, o continuare a celebrului film Familia Addams. Fiul Iulianei Marciuc și al artistului Adrian Enache va juca alături de marea actriță de la Hollywood Catherine Zeta Jones.

Într-un interviu acordat recent jurnaliștilor de la Impact, îndrăgitul cântăreț a declarat că fiul său urmează cursurile școlii de televiziune a lui Vlad Ionescu, iar în 2022, David va juca într-un film cu și pentru adolescenți.

Talentul artistic se moștenește în familia Enache. Urmând pașii surorii sale Diana și pe ale tatălui său Adrian Enache, David s-a infiltrat cu succes în lumea artistică, fiind un actor la început de drum.

Înafară de proiectul cu regizorul Tim Burton și filmul de adolescenți care se va lansa în anul 2022, David a apărut alături de tatăl său, Adrian Enache, într-un videoclip de-ale faimosului cântăreț, ce se numește „Viața din vis”.

„E o introspecție despre viața mea, despre cum am plecat în viață și am mers de mână cu Dumnezeu. E primul clip în care apare fiul meu, David Mihnea, specializat pe actorie de vreo doi ani. El joacă rolul Adrian Enache tânăr, când la început de carieră nu erau toate roz, și munceam că nu mă primea la concerte.

În clip am ajuns în America, am intrat într-un club, iar după ce a plecat toată lumea, David, adică eu, am luat chitara și am început să cânt. Unul dintre clienți se întoarce și-l găseșe cântând, iar viața lui se schimbă, pentru că acesta era chiar impresar. David e foarte talentat, și a jucat extrem de bine rolul meu. Îl văd undeva sus în meseria asta”, ne-a declarat artistul Adrian Enache, acum ceva timp.