Cum a ajuns fiul lui Adrian Enache să o vadă pe Catherine Zeta Jones, în carne și oase (exclusiv)

Adrian Enache are cu ce se mândri. În afară de cariera impresionantă, artistul are și doi copii talentați, care au reușit să își câștige primii bani de la vârsta de 16 ani.

Adrian Enache mărturisește că este într-o perioadă în care îi merge bine și nu are motive să se plângă.

”Nu mă pot plânge, pe mine această perioadă nu m-a oprit din a fi un om activ. Mă revolt însă pentru tot ce se întâmplă, și o fac pentru că îmi pasă de oameni. În ceea ce mă privește, mi-am văzut de treabă. Am podcast-ul meu, Laivu lu’ Enache, care merge foarte bine, joc și la teatrul cu Mirela Vaida, cel mai tare show, Acces Direct la muzică.

Merge bine și cu fotbalul, ne antrenăm, am avut evenimente caritabile. Iar emisiunea de la National TV este pe cai mari… Mulți mă sună când lansează ceva, e ca la Măruță și la Teo. Îi pun valoare, se cântă live. Am lansat şi o melodie potrivită pentru aceste vremuri, o nouă versiune a celebrei piese a lui Florian Pittiş: “Sfârşitul nu-i aici”, alături de orchestra condusă de Dan Dimitriu.

Chiar dacă au fost acele pierderi financiare cauzate de anularea unor spectacole, nunţi, petreceri private, Dumnezeu care mă iubeşte a avut grijă să-mi dea pe altă parte. În plus, sunt sănătos tun, am trecut prin boală, nu am avut nimic”, a mărturisit Adrian Enache pentru Impact.ro.