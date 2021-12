Iulia Vântur, umilită la aniversarea lui Salman Khan. Toată presa din India a scris despre ea VIDEO

Fanii Iuliei Vântur au fost șocați de ceea ce a pățit la aniversarea lui Salman Khan. Ce s-a întâmplat cu vedeta și cum a fost ironizată? Toată presa din India a scris despre celebra fostă prezentatoare de televiziune.

Iulia Vântur a devenit un nume cunoscut în India. Aceasta a hotărât să părăsească România în urmă cu mulți ani, moment în care a luat-o de la capăt într-un domeniu nou. Ea a ajuns în ochiul public în special după ce a apărut în prezența celebrului Salman Khan.

Din păcate, jurnaliștii din India au ironizat-o recent din cauza faptului că nu a prins primul rând la tăierea tortului de ziua iubitului ei. Actorul a împlinit de curând 56 de ani și a organizat o petrecere la ferma pe care o are în Panvel.

Alături de el în ziua cea mare au fost prietenii apropiați, familia și desigur că și partenera sa de viață. Totul a fost fără cusur până în clipa în care a venit tortul, iar Iulia nu a mai fost de găsit la brațul artistului. Aceasta s-a aflat cu mult în spate în timp ce alți amici și colegi de breaslă erau în apropierea sărbătoritului.

Salman Khan continuă să fie un personaj controversat, mai cu seamă după ce au apărut zvonuri care indicau faptul că are o familie pe care o ține ascunsă. O declarație din partea unei persoane din anturajul său a șocat pe toată lumea.

Vedeta de la Bollywood a fost acuzată că își ascunde persoanele iubite în Dubai doar pentru imagine. Iubitul Iuliei Vântur s-a văzut nevoit să facă o serie de declarații pentru a clarifica totul.

„Oamenii știu foarte bine că asta este o prostie. Nu știu de ce acei oameni de pe internet au postat asta. Și nu știu despre cine e vorba. Frate, toată lumea știe. Nu sunt căsătorit. Nu am o soție. Locuiesc într-un apartament din India, unde am stat în ultimii 9 ani. Nu voi răspunde acestei persoane. Întreaga Indie știe unde locuiesc. Această persoană chiar crede că voi da un răspuns respectuos? Frate, nu am soție”, a declarat Salman Khan, potrivit zeenews.india.