Iulia Vântur, transformare fenomenală după ce l-a cunoscut pe Salman Khan. Mărturisiri emoționante despre relația cu actorul: “Un om foarte creativ“

Iulia Vântur a oferit detalii neștiute până acum despre relația cu celebrul Salman Khan. Fosta prezentatoare de la PRO TV a făcut mărturisiri în premieră despre perioada în care l-a cunoscut pe actorul originar din India. Vedeta a povestit totul după ce a revenit din turneul său din Statele Unite ale Americii, dar și după o binemeritată vacanță în Bali. Nu foarte mulți dintre fanii acesteia știu că blondina de 39 de ani a lansat și trei piese, în cadrul truneului american, alături de artistul foarte îndrăgit Mika Singh, cu care a și concertat.

Iulia Vântur a trecut printr-o foarte mare transformare, pentru că de când l-a cunoscut pe Salman Khan, fosta prezentatoare de la PRO TV a luat cu asalt scena artistică de peste hotare. Vedeta a dovedit că are un foarte mare succes la public, iar de curând a oferit declarații emoționante despre relația cu Salman Khan, într-un interviu pe care l-a acordat. Aceasta a fost întrebată despre relația cu Salman Khan, dar și dacă primește sfaturi de la actorul de origine indian. Starul de la Bollywood va împlini luna viitoare, pe 27 decembrie, vârsta de 54 de ani.

„Mă bucur că pot să primesc sfaturi de la un om cu o experienţă de 30 de ani în acest domeniu, de la un om foarte creativ şi pasionat.”, a mărturisit Iulia Vântur, potrivit okmagazine.ro.

Totodată, artista a reacționat în mod neașteptat și atunci când a fost întrebată despre inelul de logodnă: „După cum ai observat, viaţa mea nu se ghidează după tiparele stricte ale societăţii…”.

„Vacanţa în Bali nu a fost planificată. O parte din familia şi prietenii din India mergeau în vacanţă acolo şi m-au invitat să merg cu ei. Nu eram în dispoziţie de vacanţă şi relaxare, pentru că eram între filmări, dar m-au convins să merg pentru câteva zile. Ajunsă acolo, evident că nu-mi mai doream să plec. (râde) După ce m-am întâlnit cu prieteni din România, am decis să mai prelungesc cu câteva zile şederea. A fost superb, o vacanţă surprinzătoare, am văzut locuri superbe, apusuri memorabile, am făcut şi o şedinţă foto acolo, pentru a lua amintiri acasă pentru o viaţă.”, a mai dezvăluit Iulia Vântur, în legătură cu vacanța ei recentă din Indonezia.