Iulia Vântur, în doliu! ”Ne-ai lăsat prea devreme!” Anunțul făcut din India

Iulia Vântur le-a dezvăluit fanilor săi că trece printr-o perioadă tristă. Aceasta poartă doliu, după ce o persoană dragă inimii ei s-a stins din viață. Despre cine este vorba și cum a făcut fosta prezentatoare de televiziune anunțul?

Iulia Vântur, în doliu

Iulia Vântur trăiește clipe grele în perioada aceasta. Cunoscuta fostă prezentatoare de televiziune a postat un mesaj care i-a șocat pe fanii ei. Un prieten bun din India s-a stins din viață în urmă cu doar câteva ore. Majoritatea celor care o urmăresc au fost extrem de surprinși de vestea pe care le-a dat-o artista. Nimeni nu se aștepta ca bărbatul să părăsească această lume atât de devreme.Este vorba despre Abdullah Khan, nepotul iubitului acesteia în vârstă de doar 38 de ani. De asemenea, el îi era și coleg de breaslă româncei, pentru că și el era un actor cunoscut.

Frumoasa șatenă a postat o poză cu acesta alături de un mesaj de adio. „As u said “we fall, we break, we fail but then we rise, we heal, we overcome” @aaba81 u left too soon 🙏🏼❤️ #realstrong #rip”/ „După cum spuneai < >. Ai plecat prea curând. Odihnește-te în pace!” , a scris vedeta. Nu se știe cu siguranță cauza decesului. Au existat zvonuri care arătau că acesta ar fi suferit de coronavirus, dar surse din familie au negat asta și au spus că a murit din cauza unor probleme legate de inimă, arată indiatoday.in.

„Aveți credință și răbdare!”