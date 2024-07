Iulia Vântur și Salman Khan, apariție de senzație la nunta celor mai bogați oameni din India. Nu le-a mai păsat ca sunt filmați VIDEO

Iulia Vântur și Salman Khan au fost prezenți la unul dintre cele mai extravagante evenimente din India. Cei doi au impresionat cu apariția lor și nu au lipsit de pe ringul de dans.

Iulia Vântur și celebru actor indian au fost invitați la una dintre petrecerile organizate înainte de nunta fiului celui mai bogat om din Asia. Cei doi nu apar foarte des împreună și preferă să țină relația departe de ochii lumii, dar nu au putut lipsi de la acest eveniment.

Salman Khan și Iulia Vântur au dansat pe „Oh Oh Jane Jaana”, una dintre cele mai cunoscute piese interpretate de Salman Khan. De asemenea, românca a făcut senzație cu ținuta ei spectaculoasă.

Cei doi sunt invitații de onoare a lui Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. La sfârșitul lunii iulie, Anant și Radhika Merchant, își vor uni destinele în cadrul unei ceremonii grandioase.

Iulia și Salman Khan sunt împreună de mai bine de 12 ani, dar cei doi nu au făcut marele pas deocamdată. Actorul susține că încă mai este timp și că vor face acest pas atunci când vor simți că este momentul potrivit.

„În primul caz, căsătoria nu a avut loc!. Când am spus da, cineva a spus nu. Când cineva a spus da, eu am spus nu. Acum există un „nu” din ambele părți. Când ambele părți vor spune „da”, căsătoria va avea loc. Încă mai este timp. Am 57 de ani. Vreau să fie prima și ultima (…)

Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost un fel de teamă în mintea lor că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt cu toate fericite oriunde s-ar afla”, a spus actorul într-un interviu oferit de India TV.