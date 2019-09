Iulia Vântur părăsește India cu un motiv bine întemeiat. Slaman Khan nu o va însoți. Ce se întâmplă între ei

Iulia Vântur părăsește India! Frumoasa blondină are parte de o călătorie deosebită cu un motiv bine întemeiat. Ce se întâmplă între actriță și iubitul Salman Khan și de ce bărbatul nu o va însoți? Fanii își pun din ce în ce mai multe întrebări cu privire la relația dintre cei doi.

Iulia Vântur părăsește, pentru scurtă vreme, India pentru a putea onora invitația la concertul din America. Artistul indian alături de care va evolua nu este Salman Khan, așa cum s-ar fi așteptat oricine. Acesta nici măcar nu o va însoți în călătorie pe artistă.

Cel alături de care fosta știristă va cânta se numește Mika Singh. „Sunt foarte încântată să cânt pentru voi, în SUA, alături de Mika Singh. O să cântăm, o să dansăm şi o să petrecem de minune împreună. Sper să vă văd la spectacol”, a scris Iulia Vântur pe rețelele de socializare.

„Acum chiar m-am întors de la Londra, unde am filmat pentru un film de acțiune. Am filmat cu o echipă de profesioniști de la Hollywood și mi-a plăcut foarte tare. A fost o experiență care m-a provocat foarte tare. Am fost cu familia. Cu familia din India, cu prieteni și cu…(…) Poate că mămică da, mă văd. Căsătorită… nu știu, am trecut de vârsta de 20 de ani în care mi se părea căsătoria o chestie extraordinară. Sincer, mă uit în jurul meu și văd oameni care nu știu dacă sunt neapărat mai fericiți căsătoriți. Nu mi se pare atât de important ca doi oameni să fie căsătoriți. Mi se pare important ca doi oameni să se iubească și să fie împreună. Sper ca în rolul de mămică să fiu o mamă responsabilă și bună”

Iulia Vântur