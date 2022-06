Iulia Vântur a scăpat porumbelul despre Salman Khan. Ce i-a făcut actorul: „Are un cu totul alt bagaj” VIDEO EXCLUSIV

Stabilită în India unde trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Salman Khan, Iulia Vântur și-a propus să vină cât mai des în România. Motivul? Vrea să petreacă timp cu familia și prietenii. Într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, fosta prezentatoare tv ne-a oferit detalii despre relația sa cu Shalman Khan.

Iulia Vântur a făcut furori la Petrecerea VIVA

Se pare că Salman Khan este un pic gelos. Artistul ar fi avut câteva momente în care și-a exprimat aceste sentimente. Dar Iulia Vântur susține că gelozia lui Salman Khan este în limite normale.

Fosta vedetă PRO TV ne-a mărturisit și ce lucruri noi a aflat despre iubitul său, în urma celor 60 de interviuri pe care le-a realizat pentru documentarul despre viața starului indian.

Din nou în România?

Da, din nou în România, pentru că-mi place să revin. Mai ales după pandemie, mi-am stabilit un target să vin cât mai des. Să petrec cât mai mult timp cu familia, cu prietenii, în locurile acestea în care am trăit.

Ești mai mult pe drumuri, se pare…

Am străbătut toată America, am avut un turneu în Statele Unite. Am fost în nouă orașe importante, publicul ne-a primit cu multă dragoste. Își doreau un concert live și și-au revăsat toată bucuria asupra noastră. Mi-a plăcut mult de tot. Acum tocmai am venit de la Cannes și Londra.

Ce ai făcut la Cannes, dar la Londra?

La Cannes am avut un eveniment cu o fundație caritabilă care dezvoltă proiecte foarte frumoase, înființată de Michael Jackson și Nelson Mandella. Urmașii lor au preluat-o. Tocmai am fost numită brand-ambasadorul acestei fundații. La Londra am fost la nunta unei prietene, o altă cântărață din India cu care am fost în turneu.

Ce spune despre relația cu Salman Khan

Când o să o inviți și tu la nunta ta?

De ce oi fi spus asta oare? Când o vrea cel de Sus, o să o invit.

Care e secretul relației reușite cu Salman Khan?

Cred că într-o relație e nevoie în primul rând de multă toleranță. Când trăiești lângă un alt om, care are un cu totul alt bagaj, un alt mod de a fi, e nevoie de multă toleranță. E valabil chiar și pentru oamenii care nu au crescut împreună. Și, evident, e nevoie de foarte multă dragoste.

Ai avut și mici momente de gelozie?

Da, cred că da. Contează mult ce e în interior, nu neapărat ce e în exterior.

Salman e gelos?

Cred că e, în măsura în care oamenii normali sunt.

Iulia Vântur a realizat în jur de 60 de interviuri despre viața iubitului său

În ce stadiu se mai află documentarul pe care îl faci despre viața lui?

Mai am fix două interviuri de realizat. Montajul deja se întâmplă, lucrează băieții la asta. Procesul e foarte important. Creează toată povestea. Noi ne-am făcut toată treaba, acum e totul în mâna lor. Își doresc să lanseze proiectul anul acesta. Sunt curioasă cum o sa iasă până la final, eu am o anumită viziune în minte și sper să se împlinească.

Cam câte interviuri ai realizat despre Salman Khan?

Cred că vreo 60 de interviuri. Făceam și câte trei pe zi. La un moment dat, cred că vreo 50 de zile am făcut de dimineața până noaptea. Ești total implicat, vrei să afli povestea și te stoarce de energie. Dar în același timp e atât de frumos, de fascinant. Am învățat atâtea lucruri despre meseria mea, despre oameni, despre cum se raportează. Toți se raportau la el într-un alt mod, prin vizorul lui, la ceea ce reprezintă el pentru ei. E fascinant să afli povestea dintr-un unghi de 360 de grade.

Ce ai aflat în plus despre el, în urma acestor interviuri?

Cred că am aflat și mai mult despre prețul unui astfel de succes. A fost și scopul acestui proiect la care m–am gândit. Toată lumea vede partea glamuroasă a industriei și a actorilor. Nimeni nu se gândește că succesul a venit câteodată și cu foarte mult chin, cu multe provocări. Cu momente în care ți-e foarte greu și nu mai găsești o rezolvare. Iar el a dat exemplu că un om de succes e acel om care are puterea să se ridice de jos, și cu mai multă putere.

„Câteodată mi se părea că poate nu are sens”

Au fost momente în care și tu ți-ai zis „gata, nu mai pot”?

Au fost momente, mai ales în cariera muzicală, în care câteodată mi se părea că poate nu are sens, că poate nu e ceea ce trebuie. Tocmai pentru că era dificil, că simțeam că nu mă pot ridica la nivelul așteptărilor. Unii oameni au crezut în mine și trebuia să nu-i dezamăgesc, era responsabilitatea mare. A trebuit să mă scutur puțin.

Cum ți-ai pregătit debutul în muzică?

Am luat lecții de canto, am ascultat muzica din zona respectivă. Dar cel mai dificil a fost să învăț exact pronunția perfectă a cuvintelor. Complimentul cel mai frumos pe care l-am primit a fost când mi s-a zis: „Nu mi-am dat seama că e cântat de altcineva”.

În ce limbă cânți?

Numai în limba hindi. Aceasta era și provocarea, ca cineva din altă țară să cânte în această limbă.

Cum a reușit Iulia Vântur să învețe limba hindi

Ți-a luat mult timp să înveți limba hindi?

Cred că destul de mult. Nici acum nu pot spune că o știu la perfecție. Am învățat-o din cântece, din conversații cu oamenii din jur.

Pe Salman l-ai învățat cuvinte în românește?

Și unii prieteni mă întreabă de anumite cuvinte în română și sunt foarte haioși când le pronunță. Am prezentat o secțiune dintr-o ceremonie de premieră la Bollywood cu Salman și l-am învățat câteva cuvinte în românește. Pentru mine a fost o mândrie că un astfel de star a învățat cuvinte și a vorbit despre România.

Pe când o vacanță în doi?

Acum muncesc, profit de faptul că s-au redeschis toate porțile și ne putem pune energia în proiectele pe care le-am început. Mai am proiecte de terminat și tocmai pe asta mă focusez. Plus altele noi. Mai am câteva piese care trebuie lansate. Am filmat trei videoclipuri înainte de a pleca în turneu, două au fost deja lansate, mai urmează unul. Mai e și un serial în India în care o să joc.

Cel mai bine se simte pe scenă

Ești și actriță, cântăreață, jurnalistă. În ce domeniu te simți cel mai bine?

Acum știu răspunsul. Îmi place foarte mult când sunt pe scenă și comunic cu publicul direct.

Rochia din această seară e creație indiană?