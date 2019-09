Iulia Vântur a devenit instant geloasă. Ea este actrița preferată a lui Salman Khan

Anul viitor, Sonakshi Sinha va împlini un deceniu la Bollywood. Nu este un secret faptul că Salman Khan a introdus-o pe Sonakshi în lumea cinematografiei hindi cu filmul său din 2010, Dabangg, iar în ultimii nouă ani, actrița și-a făcut un nume pentru sine în industrie. În timp ce Sonakshi este în formă și fabuloasă acum, actrița în vârstă de 32 de ani a dezvăluit că Salman a fost cel care a împins-o să piardă în greutate, întrucât voia să o invite să joace într-unul dintre filmele sale.

Sinha a jucat rolul romantic al protagoniștilor bărbați în mai multe drame de acțiune de top, printre care Rowdy Rathore (2012), Son of Sardaar (2012), Dabangg 2 (2012) și Holiday: A Soldier Is Never Off Duty (2014) deși a fost criticată pentru asumarea rolurilor care i-au oferit un domeniu limitat.

A obținut o aclamare critică pentru portretizarea unei femei care suferă de tuberculoză în drama romantică Lootera (2013), pentru care a primit o nominalizare la Premiul Filmfare pentru cea mai bună actriță. A urmat acest succes inițial, jucând o serie de filme care au făcut-o. nu performa bine comercial.

Pe lângă faptul că a jucat în filme, Sinha a cântat o mică parte din piesa Imran Khan „Hai să sărbătorim” din filmul său Tevar (2015). Apoi a făcut debutul oficial în cântec cu single-ul „Aaj Mood Isqholic Hai” și a cântat într-un număr total de patru dintre filmele sale.

”De fiecare dată când intru în setul „Dabangg”, am un sentiment special. Mi-am început călătoria acum 10 ani cu acel film. A fost filmul meu de debut alături de Salman Khan. Relația mea cu el nu se va schimba niciodată, indiferent de câte filme semnez și ce obțin ca actriță. El m-a ajutat să-mi găsesc chemarea, nici măcar nu știam că pot juca și acum sunt actriță.”, a spus Sinha.

În presă se scrie că frumoasa blondă ar fi fost geloasă pentru că actorul de la Bolywood, actualul iubit al Iuliei, s-ar vedea cu altă femeie. Se pare că Iulia Vântur ar fi geloasă pe relația dintre iubitul său Salman Khan și cea pe care a ajutat-o să își găsească vocația, Sonakshi Sinha.

Relația dintre aceștia este una specială, Sinha purtându-i recunoștință pentru ce a făcut pentru ea în urmă cu 10 ani și motivând-o să slăbească pentru a fi potrivită pentru un nou rol.