În urmă cu câteva zile, lumea showbizului a fost uimită să afle că Lino Golden s-a despărțit de iubita sa. Mai ales după declarațiile romantice pe care le-a făcut despre ea. Azi am aflat și de ce s-a despărțit Lino Golden de iubita lui, Andra Ghinea.

Conform surselor noastre, cel care a ales să pună capăt relației a fost chiar Lino Golden. Se pare că tânărul este extrem de gelos, o boală grea care poate cauza multe neplăceri în orice relație, fie ea de oameni simpli, fie de vedete.

Conform surselor, este posibil ca despărțirea fiului ”adoptiv” al lui Alex Velea de Andra Ghinea să nu fie definitivă. Se pare că, în ultimii doi ani de relație, frumoșii tineri s-ar fi despărțit de 5-6 ori. Motivul ar fi același: gelozia exagerată a artistului.

Apropiații susțin că Lino Golden este foarte impulsiv când vine vorba de iubita lui. Se enervează destul de repede pe ea deși o iubește enorm. În plus, ori de câte ori se ceartă cu ea, Lino alege să șteargă imediat toate pozele cu Andra.

Dar asta nu e tot! După ce se supără pe ea și sterge pozele, Lino Golden o blochează pe toate rețelele de socializare. Prietenii susțin că, după ce artistul se calmează, este cuprins de regrete și de dor, o deblochează și apoi se împacă cu ea.

„Îmi este puțin greu să vorbesc despre asta. Nu am mai publicat imagini cu mine și cu Andra pe rețelele de socializare. Au fost niște lucruri personale, însă suntem împreună și ne iubim. Am decis să o tatuez pe mine și am doar persoane importante tatuate pe mine: mama, tata, Alex Velea și acum a venit rândul Andrei.

Am renunțat la autoizolare și am făcut ce era mai grav pe lume, mi-am făcut un tatuaj pe mâna stângă cu chipul Andrei Ghinea. Este un pas foarte mare pentru un om care este într-o relație cu cineva”, a spus Lino Golden pe canalul lui de YouTube, în urmă cu câteva săptămâni.