Iulia Albu îl acuză pe fostul soț că din cauza lui nu mai este ”fata lu’ tata”. Mihai Albu: ”Minciună”. În ce relații e el, de fapt, cu foștii socri? EXCLUSIV

Mihai și Iulia Albu au divorțat în 2013, însă, nici după 11 ani, de la despărțire, ei încă n-au pus punct divergențelor. Recent, Iulia Albu a declarat că, după căsătoria cu Mihai Albu, relația cu părinții ei s-a răcit brusc. În urma acestor acuzații, vestitul designer de încălțăminte a dorit să lămurească lucrurile, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Iulia Albu suferă enorm că nu mai are o relație strânsă cu părinții ei, ca odinioară. Ea a explicat și care ar fi motivul. A făcut referire și la fostul soț, Mihai Albu, pe care, din spusele ei, părinții nu și l-ar fi dorit ca ginere, din cauza diferenței de vârstă:

”Eram fata lu’ tata. N-am rămas fata lu’ tata și în ziua de azi. Sunt o persoană care își iubește foarte mult părinții. Părinții mei s-au îndepărtat foarte mult de mine, ca urmare a căsătoriei mele cu Mihai. Nu au fost de acord, nici nu au vrut să vină la nuntă.

În primul rând, diferența de vârstă, 18 ani, dar au fost și alte probleme, nu era decât asta. Multă lume spune că am fost căsătorită cu un milionar. Nu am fost căsătorită cu un milionar, am fost căsătorită cu un om foarte normal, cu niște venituri mai mult decât modeste.

Nu aș spune că părinții mei și-au dorit să mă căsătoresc cu cineva cu bani, dar cu siguranță și-au dorit altceva pentru mine. Acum îi înțeleg. Îmi dau seama că și eu mi-aș dori altceva pentru copilul meu. Mihai are foarte multe calități, dar nu era pentru mine. L-am iubit, de aceea ne-am și căsătorit.

Atunci s-a răcit relația lor cu mine. Acum suntem ceva mai bine, dar tot avem anumite păreri. Asta nu înseamnă că nu ne vorbim, nu ne vizităm, nu ne sunăm. Să fim serioși, cine mai poate avea relația pe care am avut-o în copilărie cu părinții?”, a spus Iulia Albu, în podcastul lui Cătălin Măruță.