Iulia Albu a desființat o nouă vedetă în emisiunea lui Măruță: ‘Credeam că au murit în dressing-ul Andreei Marin’

Iulia Albu a fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Aceasta a comentat imagini cu noi vedete. Evident, nu au lipsit și criticile de stil ale celebrului fashion editor.

Iulia Albu a desființat o nouă vedetă în emisiunea lui Măruță

Iulia Albu a avut din nou misiunea de a comenta ținutele vedetelor din România și nu numai. Aceasta a fost prezentă în ediția de azi a emisiunii ”La Măruță”.

”Alexandra Nechita- se îmbracă foarte bine, e singura persoana căreia i-am cerut voie să comentez poze. In Romania nu o sa vedeti foarte multe persoane care sa se imbrace asa.

Anca Serea– mie imi place de tine, dar cizmele astea de doamnă credeam ca au murit in dressingul Andreei Marin!

Anna Lesko– este foarte sexi, o prefer asa, e bine Anna Lesko.

Jo – as prefera ca atunci cand faceti fotografie afara sa aveti si masca, pentru ca denota responsabilitate. Imi place ca tinuta, este reusita, totusi.

Am tinut sa vorbim despre Kamala Harris, este un exemplu de eleganta, este o femeie foarte puternică, imi place ca stie sa poarte un costum cu pantaloni.

Loredana – îmi place de data asta si parca nu mai este atat de editata (n.red. imaginea). Mie mi-a placut oricum intotdeauna de Loredana”, a spus Iulia Albu.

Iulia Albu, în scandal cu fostul soț

Iulia Albu se află și ea în mijlocul unui scandal cu fostul soț, Mihai Albu. Mai mult decât atât, recent, Mihai Albu a declarat că Iulia a încercat să obțină și un ordin de restricție împotriva lui. Totul a pornit însă de la declarațiile lui Mihai Albu, într-o emisiune televizată.

”De când sunt în situația aceasta, evident am luat legătura cu avocați, cu foruri superioare care administrează…. să zicem Protecția Copilului, și din câte am constatat, cam 70-80% dintre femei procedează așa, deci nu e ceva foarte nou, că nu le înțelegem, nu le înțelegem. Probabil că asta este intenția, să mi-a locul (n.red. actualul iubit al Iuliei Albu). Cred că asta vrea. Au fost niște replici la un moment dat de genul ”Lasă-ne în pace să fim fericiți”. ”Dă-te la o parte”, ”Lasă copilul că are alt tată acum”. Toate acțiunile sunt în direcția asta. Individul mi-a spus chiar că el este tatăl legal al Mikaelei. Asta în fața copilului. Dacă aveam un pistol…”, a declarat Mihai Albu.

În replică, Iulia Albu a spus pe Facebook:

”Va rog sa nu interpretati tacerea mea in alt sens decat respect pentru viata si intimitatea copilului meu. Va rog astazi sa reactionati la discursul unui om caruia i se pare amuzant sa insinueze ca i-ar fi placut sa ne impuste atat pe mine cat si pe actualul meu partener in fata Mikaelei”.