Iubitul Ramonei Olaru i-a cerut să-și dea demisia de la Antena 1. Cum a reacționat asistenta de la Neatza

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute prezențe din televiziune. A muncit mult ca să ajungă la un asemenea nivel și să aibă tot ce își dorește și nu a lăsat pe nimeni să stea în calea ei. Vedeta a vorbit despre momentul în care iubitul ei i-a cerut să-și dea demisia de la Antena 1, când nu i-a venit să creadă cele auzite.

Ramona Olaru este una dintre cele mai iubite și cunoscute vedete din România. După multă muncă și eforturi, a ajuns un nume cunoscut la noi în țară și se bucură de un succes formidabil.

Îi merge foarte bine și în plan sentimental, unde se consideră o femeie împlinită din acest punct de vedere. Este într-o relație deschisă, în care nu vrea să locuiască cu partenerul de viață și se bucură de libertatea pe care și-o dorește în această perioadă.

Bărbatul nu locuiește în România și nici nu are de gând să se mute aici, pentru că are acolo afacerile lui, de care trebuie să se ocupe. Ramona Olaru a dezvăluit că acesta i-a propus ei să se stabilească peste hotare, alături de el, ceea ce a scos-o din minți și a determinat-o să îi dea o replică dură.

Nu ia în calcul să renunțe la meseria ei pentru un bărbat, cu atât mai puțin pentru cineva care nu îi oferă siguranță. Nu vrea să ajungă în situația să depindă de iubitul ei din punct de vedere financiar, pentru că are planuri mari de viitor.

După divorț, Ramona Olaru a traversat mai multe încercări de a-și reconstrui viața sentimentală. Inițial, a avut o relație cu colegul său de la Antena 1, Cuza, iar apoi a început o altă relație cu Cătălin Cazacu. Cu toate acestea, parcursul lor amoros a fost presărat cu numeroase împăcări, despărțiri și chiar episoade de infidelitate din partea fostului campion la motociclism.

Vedeta de la Antena 1 a dezvăluit că noul său partener este un om de afaceri care nu locuiește în România. Bărbatul petrece mai mult timp în străinătate, iar acest aspect nu o deranjează deloc pe Ramona.

Află și: Ramona Olaru, despre cele mai grele momente din viaţa personală: „Am fost înşelată. Fix ca în telenovele”. De ce a refuzat cererea în căsătorie din partea unui milionar

Ea a dezvăluit chiar că iubitul ei a jucat un rol important în susținerea financiară pentru amenajarea apartamentului său. Chiar dacă relația lor implică distanță, Ramona pare să gestioneze cu înțelepciune această situație și să aprecieze sprijinul adus de partenerul său în proiectele personale.

Nu are de gând să mai dezvăluie identitatea bărbaților din viața ei și să se afișeze cu aceștia prin România până când nu îl va găsi pe cel potrivit. Când va da de omul ce îi va pune inelul pe deget și alături de care va putea vorbi despre nuntă, abia atunci va renunța la discreție.

Ramona Olaru a intrat în lumina reflectoarelor cu o nouă relație, până acum ținută departe de ochii publicului. Invitată în podcastul lui Jorge, aceasta a dezvăluit aspecte neașteptate din trecutul său amoros. Cu sinceritate, Ramona a mărturisit că a fost victima înșelării și a trecut prin suferință, evitând însă să dezvăluie numele bărbatului infidel.

Te-ar putea interesa și: Ramona Olaru, despre prima ediție cu Răzvan și Dani. Cum i-a convins să o ia în emisiune: „Am dobândit-o în timp, asta cred că le-a plăcut” VIDEO EXCLUSIV

Pe parcursul emisiunii, Ramona a făcut o dezvăluire care l-a șocat pe Jorge. Vedeta a recunoscut că a fost la un pas să se căsătorească cu un bărbat bogat, o oportunitate care i-ar fi adus stabilitate financiară și confort. Cu toate acestea, în ciuda ofertelor generoase și a promisiunilor de a-i oferi totul, Ramona a decis să respingă propunerea de căsătorie.

Deși milionarul îi promisese lux și bunăstare în schimbul unei căsătorii, Ramona Olaru a ales să renunțe la această oportunitate, cu toate că acest gest i-ar fi adus un nivel de trai la care mulți visează. A mărturisit că omul de lângă ea trebuie să îi fie drag, să se regăsească în relația cu el, motiv pentru care nu ia în calcul să se căsătorească doar pentru bani.

„Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le ştiu din viaţa mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot! Nu pot, mie trebuie să îmi fie drag de omul ăla, să îmi doresc să fiu cu el, să îl ating. Altfel nu!

Acum câţiva ani m-am gândit că poate ar trebui să fac pasul ăsta să nu mai muncesc pentru bani toată viaţa, dar nu am putut. Am avut o discuţie, mi-a zis că îmi oferă tot, doar să fim împreună, să ne căsătorim. Şi am stat şi m-am uitat la el de sus până jos şi nu am putut. Era milionar!”, a declarat Ramona Olaru.