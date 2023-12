Ramona Olaru, despre prima ediție cu Răzvan și Dani. Cum i-a convins să o ia în emisiune: „Am dobândit-o în timp, asta cred că le-a plăcut” VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru s-a alăturat echipei “Neatza cu Răzvan și Dani”, după ce formatul “Prietenii de la 11” a fost scos din grila Antenei 1. Noua colegă a lui Răzvan și Dani de la acea vreme a reușit să se facă remarcată chiar de la prima ediție împreună, fără a juca vreun rol pentru a impresiona colectivul.

Vedeta Antenei 1 a mărturisit, pentru Playtech Știri, că încrederea în ea și tupeul de care a dat dovadă au fost ingredientele care au ajutat-o să rămână în echipa matinalului de la Antena 1.

Ramona Olaru s-a integrat rapid în echipa de la “Neatza cu Răzvan și Dani”. Ea le este recunoscătoare celor doi prezentatori TV, care au ajutat-o cu sfaturi utile de-a lungul timpului.

“Neatza cu Răzvan și Dani” a fost desemnată Cea mai bună emisiune de divertisment de zi. Cu această ocazie, Ramona Olaru a dezvăluit pentru Playtech Știri atuurile care au ajutat-o să rămână alături de Răzvan Simion și de Dani Oțil. Cei trei se înțeleg bine și dincolo de camerele de luat vederi.

“Nu am avut niciodată emoții, pentru că am încredere incredibilă în mine, am dobândit-o în timp, de nevoie. Am avut un tupeu incredibil și un curaj la fel de incredibil. La fel am avut de la început până în ziua de astăzi, probabil că asta le-a și plăcut la mine, de aceea sunt încă acolo și iată-ne cu nu știu al câtelea premiu”, a povestit, pentru Playtech Știri, Ramona Olaru despre prima apariție la matinalul Antenei 1.