Iubitul Margheritei de la Clejani, dezvăluiri despre scandalul cu drogurile. De unde procura substanțele

Din 23 mai, când Margherita de la Clejani a fost prinsă drogată la volan, se completează un puzzle. Una dintre piese este reprezentată de iubitul tinerei, pe care tatăl îl știa ca parteneri de afaceri, iar mama iubit. Părinții dau vina ba pe anturaj, ba pe un moment de pierdere pentru cele întâmplate fiicei. Între timp, situația se complică, având în vedere că despre partenerul ei s-au aflat lucruri grave. Cunoscut ca farmacist pentru fetele de oraș, Theodor a ieșit aseară la declarații și a dat detalii despre locul de unde procura substanțele psihoactive.

Margherita de la Clejani a ajuns în vizorul polițiștilor în dimineața zilei de 25 mai, după ce a provocat un accident pe bulevardul Gheorghe Șincai, din Capitală. Tânăra, de 28 de ani, a pierdut controlul volanului și a lovit un vehicul parcat pe prima bandă. Aceasta a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, însă, pentru că avea un comportament ciudat, oamenii legii au testat-o cu aparatul Drug Test, care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive.

Fata a fost condusă la Institutul Național pentru Medicină Legală (INML) pentru probe biologice, care încă sunt așteptate, deși tatăl șoferiței a declarat că a urgentat ancheta, deci a plătit o sumă de bani pentru ca rezultatele să fie date mai repede.

Cât despre iubitul fetei, care se afla în mașină în momentul accidentului, a fost acuzat că el și aceasta ar fi consumat substanțe interzise cu câteva ore înainte ca ea să se urce la volan și să facă accident. De asemenea, tânărul contestă și faptul că ar avea dosar penal pentru consum de droguri. El susține că toate medicamentele pe care le-a luat au fost prescrise de medicul său psihiatru pentru problemele sale de somn.

„Am fost foarte deranjat de ce s-a spus in mass-media despre mine, dar si ce s-a spus despre Margherita. In acest moment nu doresc decat sa aduc la cunostinta ca acuzatiile de consum de droguri nu-si gasesc corespondent, in raport cu modul in care a fost descris in presa. Rezultatele ce vor iesi imi vor da dreptate.