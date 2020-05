Iubitul Margheritei de la Clejani, „victima” unui incident în trafic. Polițele neplătite l-au adus în fața instanței

Descoperiri șocante pentru fanii Margheritei. Cazul acesteia se adâncește, iar povestea abia dacă-și mai găsește conturul. Detalii despre iubitul solitei și cum se transofrmă acesta din victimă…în vinovat.

Cine ar fi crezut că o simplă tamponare se dovedește a fi elementul cheie și aduce la suprafață o poveste mult mai încâlcitâ chiar și decât pare acum. Cu toate că nu s-a aflat tot, cazul Margheritei de la Clejani poate desluși alte două povești ajuse în spațiul public – o bătaie din trafic și dosarul de la DIICOT în care se regăsește și numele lui Alex Bittman. Fiul cunoscutului Dan Bittman se află deja de o bună perioadă în anturajul său și a uitat de problemele cu legea, acum axându-se strict pe carieră, dar este posibil să-l fi ajutat să-și procure droguri într-o perioadă. Începutul primei povești începe cu o prietenie care s-a transformat în coșmarul unui tânăr care este posibil să-și petreacă viitorii 5 ani în spatele gratiilor. Eduard Fânăreanu, soția sa și Theo au avut o legătură prin intermediul artei. Ulterior s-a creat o prietenie între ei. Eduard chiar l-a vizitat pe iubitul Margăi acasă la el unde a sesizat multe lucruri care să-l facă să dea un pas înapoi în ceea ce-l privește.

„Am observat cum dânsul prepară anumite substanțe din medicamente faraceutice, care se obțin din farmacie numai cu rețete speciale. Nște jeleuri puse de gust, medicamente și suc. Noi l-am rugat să aducă niște spray-uri din Irlanda. Ne-a tras o țeapă o datăm de două ori, până ne-am dat seama că e neserios. N-ea spus că el face aceste rețete pentru a le împărți cu prietenii, ăsta e modul prin care el se distreză. Când am fost acasă la el, am observat că avea niște rețete pe masă, mai multe pe care le folosește ca să-și procure medicamentele. Ne-a fost frică, tocmai ăsta a fost și motivul pe care ne-am și retras de lângă dânsul, pentru că am văzut că e o persoană periculoasă, provocatoare”

Eduard Fânăreanu (Sursa: XNS)