Iubitul Margheritei de la Clejani a răbufnit public! “M-au făcut o țintă penală”

Theo, iubitul Margheritei de la Clejani, a răbufnit public. Sătul de tot ceea ce s-a spus despre el, acesta a ținut să transmită un amplu mesaj, prin care își strigă oful.

Iubitul Magheritei de la Clejani a răbufnit

Iubitul Margheritei de la Clejani nu mai suportă tot ce s-a spus în media despre el, astfel că trece la atac. Acesta a postat um amplu mesaj în care spune cum a fost pus la zid de către presă, dar și cât de afectat este din cauza a tot ce s-a spus despre el.

”M-au făcut o țintă penală, unde eu îmi asum că nu sunt un exemplu bun de urmat, dar nici o țintă de aruncat cu…. Nu am mai scris, nu mai fac muzică, nu mai desenez, nu mi pot să ies din casă, mi-am umilit familia prin faptul că doar mi-am trăit viața. Nu am insigat pe nimeni, trec prin cele mai grele momente din viața mea. Au ajuns niște penali care și-au făcut dreptate pe un ”cadou” turnându-se singuri la știri, cu care încă mă judec în tribunal, să facă bani pe urma existenței mele. Am ajuns să nu dorm, să nu mănânc, să vomit de 4-5 ori pe zi și iau pastile de tensiune. Sunt atâtea subiecte, violatori, oameni omorâți, probleme serioase!„, a scris liderul trupei Nordwului.

Vrea să fie lăsat în pace

Tot în acest mesaj, Theo spune că vrea să fie lăsat în pace, să muncească și să creeze. ”Justiția este pentru tribunal, nu pentru TV”, mai continuă acesta. De asemenea, acesta spune că nu dorit ca prin mesajele și arta sa să instige la consumul de droguri și că acea imagine pe care și-a creat-o nu îl mai reprezintă acum.

”Nu am vrut niciodată să instig la rău sau la dependență, arta mea reprezintă sufletul meu degradat și distrus, văzându-mi tatăl cum moare la 12 ani, încet și sigur, după trei operații pe creier chiar sub ochii mei. Am patinat ușor în patima drogurilor, lucru pe care l-am atras asupra mea fără să vreau, dar de care am scăpat aproape de tot în ultimele șase luni. Cel mai mult respect îl am față de oamenii care îmi sunt alături (…). Îmi pare rău dacă de-a lungul timpului orice postare de-a mea a instigat la o autodistrugere, dar multe erau fake, pastile cu vitamine, doar pentru promovarea imaginii care acum nu mai contează pentru mine”, a mai spus Theo în amplul său mesaj.

Theodor s-a făcut ”remarcat” după accidentul de mașină provocat de Margherita de la Clejani. Testele IML au depistat consumul de substanțe interzise în cazul ei. Tânărul este considerat o persoana cu inflență negativă asupra Margheritei, mai multe informații despre el și despre droguri ieșind recent la iveală.