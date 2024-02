Gabriela l-a vizitat pe Dani Oțil în Malta, la filmările Power Couple: „Data viitoare, vine la pachet cu mine şi Tiago”. Ce i-a fost cel mai greu? VIDEO EXCLUSIV

Gabriela Prisăcariu i-a fost alături lui Dani Oțil, joi seara, la evenimentul de lansare a emisiunii Power Couple România – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu și care va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, urmând să fie difuzat de luni până miercuri de la 20.30.

9 cupluri de vedete se întrec pentru a obține titlul de primul Power Couple din România, dar și pentru premiul cel mare, care poate ajunge până la 50.000 de euro. Emisiunea s-a filmat în Malta pe parcursul a 6 săptămâni.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Gabriela ne-a spus că i-a făcut o vizită fulger lui Dani la filmările din Malta și că, data viitoare, el va trebui să plece cu ea și cu fiul lor, Tiago.

Dani Oțil este gazda celui mai nou reality show care intră în grila Antenei 1 de săptămâna viitoare. Prezentatorul TV bifează o premieră, fiind prima emisiune pe care o prezintă fără colegul și prietenului lui, Răzvan Simion, care a rămas la cârma matinalului pe perioada detașării lui în Malta.

Gabriela Prisăcariu i-a fost alături partenerului său de viață la eveniment, bucurându-se pentru noul proiect al acestuia. Ca de fiecare dată, modelul a fost o prezență elegantă, mărturisind că nu alocă mult timp pentru pregătiri.

“10 minute. Am fost pe repede înainte. Am învățat să îmi organizez altfel timpul de când îl am pe Tiago și atunci totul este pe repede înainte. Bine, de când sunt model am învățat să mă schimb mult mai repede și să mă organizez mult mai repede”, a precizat ea.