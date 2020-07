Iubita lui Speak, schimbare de zile mari. A rămas fără cuvinte când a văzut-o

Libelula lui Speak a trecut la o altă coafură! Cunoscuta artistă și-a surprins fanii cu o schimbare uriașă. Cum arată acum și care au fost primele reacții?

Iubita lui Speak, schimbare uriașă

Imaginea contează foarte mult în special pentru artiști, oamenii care își trăiesc viața în lumina reflectoarelor. Mereu în fața camerelor de luat vederi, mereu expuși, așa că tocmai un artist nu are cum să nu profite de diversele opțiuni de a-și face schimbări azi. Peruci, culori de păr care mai de care mai vibrante, extensii sau accesorii, toate mereu la îndemâna lor. Ștefania a ales să se vopsească blondă și să-și taie considerabil părul. Femeile știu mai bine…fiecare are etapa ei în care vrea să vadă dacă într-adevăr blondele se distrează mai bine.

„NEW LOOK 🔥 ☀️ LATINA BARBIE☀️Ce ziceti de noul look🔥❤️☀️😍”, a fost mesajul din descrierea pozelor cu noua coafură. Tânăra se bucură de un real succes pe plan muzical și nu numai. Deși a pus piciorul în industrie ca dansatoare, acum a ajuns să le facă pe amândouă, la brațul lui Speak. ”Totul a fost o întâmplare, dintr-o simplă joacă, el a descoperit că am voce și că am putea face lucruri foarte cool”, a sintetizat Ștefania începutul carierei în muzică. Acum, după Asia Express, notorietatea sa a ajuns cu siguranță la un alt nivel.La cum se văd lucrurile, nu are de gând să mai părăsească scena prea curând.

„Cred nu știu încă în ce mă bag”