Iubita lui Speak a ajuns pe mâinile medicilor. Are foarte multe operații estetice

Pentru a ajunge diva care este astăzi, iubita lui Speak a apelat de mai multe ori la ajutorul medicilor esteticieni. Acum, Ștefania este una dintre cele mai râvnite prezențe din showbizul românesc, însă nu a arătat dintotdeauna așa cum o știm. Vezi ce intervenții și-a făcut cea poreclită „Libelula“.

Logodnica lui Speak nu a arătat dintotdeauna atât de bine cum o vedem astăzi, motiv pentru care șatena a apelat de mai multe ori la medicul estetician.

Astfel, Ștefania și-a făcut rinoplastie și a optat pentru augmentarea sânilor, și-a pus și fațete, și-a injectat acid hialuronic în buze, iar deseori optează pentru peruci sau extensii de păr.

Iar ca imaginea de divă să fie una completă, aceasta și-a schimbat și stilul vestimentar și a început să poate, în ultima perioada, ținute care lasă tot mai multă piele la vedere. Cu ceva timp în urmă, iubita lui Speak opta pentru haine lejere, tip sport.

Speak a cerut-o de soție pe Ștefania chiar în timpul filmărilor pentru show-ul fenomen – Asia Express. După cum probabil mulți s-au așteptat, frumoasa șatenă a acceptat fără ezitare.

Data nunții nu au făcut-o cunoscută momentan, însă cei doi au pus ochii pe nași.

„Nu vreți să știți câtă grijă am avut, cum l-am dosit. Știau că îl am asupra mea cei din producție, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Inițial, am zis că-i dau inelul chiar când vom fi eliminați, ca să îndulcesc momentul însă citirea scrisorilor partenerilor mi s-a părut portivită și am decis atunci să fac gestul.

Nu am stabilit încă data nunții. Adică, nu am vorbit despre asta. Să așteptăm să treacă perioada asta legată de coronavirus și vedem pe urmă ce o să fie. E ca și luată, nu o să stăm opt ani până facem nunta. Să treacă pandemia și să ne apucăm de organizare. De fapt, Ștefania o să se ocupe. O las pe ea să organizeze“, a declarat cântărețul.