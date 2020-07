Ștefania lui Speak, criticată dur după ce s-a făcut blondă. “Parcă ești Raluca Bădulescu”

Ștefania este extrem de criticată din cauza noului look. Ce spun internauții despre schimbarea uriașă pe care a făcut-o recent iubita lui Speak? Comentariile sunt extrem de răutăcioase.

Ștefania, extrem de criticată din cauza noului look

Ștefania a decis să facă o schimbare uriașă, așa că de curând a renunțat la cosițele-i lungi și șatene pentru o coadură la care multe tinere au apelat. Iubita lui Speak a uitat de părul natural cu care i-a obișnuit pe fani și a făcut un pas important pentru imaginea sa – s-a tuns scurt și s-a vopsit blondă. Din nefericire, mulți din cei care o urmăresc pe rețelele de socializare sunt de părere că a făcut greșeală cu noul look, susținând că nu o prinde deloc. Mai cu seamă că unii i-au mărturisit că nu mai aduce a ea, ci a cunoscuta Raluca Bădulescu. „NEW LOOK 🔥 ☀️ LATINA BARBIE☀️Ce ziceti de noul look🔥❤️☀️😍”, a fost mesajul tinerei în dreptul pozelor.

„Îți stătea mai bine înainte, acum nu te prinde deloc…”, „NUUUUU. Blond nuuuuu”, „Zici că e drogată”, „Mamăă, ești exact la Raluca Bădulescu!”, „No hate….dar mi se pare că aduci a Raluca Bădulescufără breton, cel puțin la prima vedere am crezut că ești ea”, au fost doar câteva din comentariile răutăcioase ale unor internauți.

„N-am avut niciodată o gagică blondă„

„Dacă stau bine și mă gândesc…n-am avut niciodată o gagică blondă :)) Va pupă blonzii!’, a fost reacția viitorului soț al artistei, care se bucură de noua imagine a logodnicei sale și o încurajează la mai multe schimbări. Poate în scurt timp și cârcotașii se vor opri din cometariile răutăcioase cu privire la stilul vedetei.