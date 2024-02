Iubita lui Dinu Maxer, amenințată cu moartea după rolul Sora Magdalena de la iUmor: ”A zis că bagă cuțitul în mine!” EXCLUSIV

Actrița Magdalena Chihaia a fost victima bullying-ului, după controversatul rol, Sora Magdalena, interpretat la iUmor (Antena 1). A primit chiar și o amenințare cu moartea. Dar, și în calitate de iubită a lui Dinu Maxer, ea a fost bombardată cu mesaje dureroase: ”Mulți oameni răi!”, ne-a declarat Magdalena Chihaia, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Magdalena Chihaia, fostă dublă finalistă la iUmor (Antena 1), a fost aspru criticată, după interpretarea rolului Sora Magdalena. Nu toți telespectatorii au înțeles că a fost un pamflet, prezentat în cadrul unei emisiuni de divertisment.

A primit chiar și o amenințare cu moartea, pe conturile sociale, fiind acuzată de blasfemie, după ce a spus, printre altele, și că: ”Iisus nu avea cum să se nască în România, pentru că aici dintotdeauna a fost greu să găsești o virgină”:

”În realitate, sunt multe răutăți, multe critici, mulți oameni răi. Am fost dublă finalistă la iUmor, iar după ce am prezentat numărul cu sora Magdalena am luat foarte mult hate, vorbe grele, de la foarte mulți care se dădeau creștini, însă doar cu vorba.

Am primit inclusiv o amenințare cu moartea, că, dacă mă prinde în fața blocului, bagă cuțitul în mine, că am zis eu nu știu de ce, despre biserică. De fapt, era un pamflet, trebuia luat și tratat ca atare, că doar nu m-am dus la Știrile de la ora 5, ca să spun eu ce se întâmplă în biserică”, ne-a declarat Magdalena Chihaia, în exclusivitate pentru Playtech Știri.