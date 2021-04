Iubita lui Dani Oțil, pofte de gravidă. Ce mănâncă foarte des Gabriela Prisăcariu

Vestea că Dani Oțil și iubita lui vor avea un copil i-a bucurat tare mult pe fanii emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Ce pofte are logodnica simpaticului prezentator de la Antena 1, însărcinată fiind în patru luni. Ce mănâncă foarte des Gabriela Prisăcariu.

Fericire mare pentru Dani Oțil și iubita lui. Gabriela Prisăcariu este însărcinată cu primul copil al cuplului, care va veni pe lume în luna august, în apropierea zilei de naștere a simpaticului matinal de la Antena 1. gravidă în patru luni, blondina se simte foarte bine și abia așteaptă să-și țină bebelușul în brațe. Medicul i-a recomandat logodnicei lui Dani Oțil să nu facă prea mult efort, motiv pentru care modelul susține că deja a pus două kilograme în sarcină.

Și, ca orice viitoare mămică, Gabriela își face toate poftele culinare. Manechinul le-a mărturisit admiratorilor săi de pe Instagram că ar mânca non-stop, de la mâncare gătită la salate, fructe și dulciuri.

„Suntem în 16 săptămâni, 4 luni. Burtica crește ușor, ușor. Din păcate, la capitolul sport nu vă pot arăta exerciții deoarece din motive medicale nu am voie să fac mișcare deloc. Trebuie să stau liniștită. Am pus 2 kilograme. Îmi este foame încontinuu și mănânc foarte multă mâncare. Aș mânca non-stop și numai mâncare consistentă, ciorbiță, tocăniță”

Fericit. Entuziasmat. Nerăbdător. Sunt doar câteva dintre cuvintele care-l descriu, acum, pe Dani Oțil. Viitorul tătic numără lunile până când își va ține, pentru prima dată, copilul în brațe. Prezentatorul de la Neatza a făcut anunțul sarcinii pe rețelele de socializare în dulcele său stil caracteristic, care i-a amuzat pe fanii săi:

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil… Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule… Pentru toți… hai ca am glumit… nu pt voi… Ci pentru noi… o sa avem un copil 🤗! Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede 😎”, a scris Dani Oțil, păstrând tonul glumeț, pe Instagram și Facebook.