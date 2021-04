Dani Oțil, îngrozit de 2 lucruri în meseria de tătic. Ce obiecte îl sperie groaznic: ”Nu sunt pregătit”

Dani Oțil va deveni în curând tătic pentru prima dată, iubita sa, fotomodelul Gabriela Prisăcariu, fiind însărcinată. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 a spus de ce anume îi este cel mai teamă, din meseria de tătic.

Vorbind despre parenting cu Ruxandra Luca, mai exact despre sânii femeilor în alăptare, Dani Oțil a comentat subiectul spunând că ”nu este pregătit” pentru două lucruri din activitatea de tătic: cu ”pompa de sân” și cu ”pompa de muc”. Iată ce a declarat prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani.

De altfel, este fericire maximă în familia prezentatorului de când a aflat că va deveni tătic. Chiar acesta a făcut anunțul oficial pe pagina de Facebook, acolo unde fanii l-au asaltat cu felicitări. El a dat anunțul cu pricina, evident, printr-o glumiță.

”Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…

hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul său de pe celebra rețea de socializare.