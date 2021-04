De ce se teme Dani Oțil când e în pat cu iubita: ‘Te trezești imediat’. Răzvan Simion a intervenit prompt

Ediția din această dimineață de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” i-a adus pe matinalii de la cârma emisiunii să facă unele destăinuiri intime, după ce au stat de vorba cu un specialist despre relația dintre mâncare și amor.

Anca Hâncu, medic și doctor în medicină și nutriție, a fost prezentă în această dimineață la ”Neatza”, de la Antena 1, unde a vorbit despre alimentație. Subiectul a deviat spre amor, cei doi moderatori făcând o paralelă cu dragostea. În glumă, Dani Oțil a spus că se teme să se manifeste față de prezențele feminine pe care le apreciază atunci când este iubita lui, Gabriela Prisacariu, lângă el.

Răzvan Simion a revenit pe ideea de relație între mâncare și iubire, argumentând că unul dintre cele mai întâlnite obiceiuri ale oamenilor. după ce trec printr-o despărțire. este să mănânce mai mult, în special dulciuri. Acest lucru este demonstrat prin unele studii. În cazul femeilor, acestea recurg în special la deserturi, mai ales ciocolată și înghețată.

Dani Oțil a anunțat că va deveni tătic, în mod public, în luna mrtie a acestui an. Vedeta Antena 1 a publicat o imagine cu el, iubita Gabriela și pisica lor. Fotografia este sugestivă, partenera prezentatorului fiind punctul central al pozei și arătându-și burtica de gravidă, în vreme ce Oțil își ține pisica în brațe ca pe un copil.

„Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil… Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule… Pt toți… hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul său de socializare.