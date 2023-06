Iubita lui Damian Drăghici nu a vrut să participe la „Te Cunosc De Undeva”, la Antena 1. Cum a ajuns totuși pe scena show-ului EXCLUSIV

Damian Drăghici și iubita lui, Cristina Stroe formează una dintre cele mai apreciate echipe de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19. Cei doi au ajuns imediat la inimile publicului. Damian Drăghici era deja cunoscut drept unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, însă nu mulți știau că mama copilului său ascunde un adevărat talent muzical. În exclusivitate pentru Playtech Ştiri, Cristina Stroe a recunoscut de ce a refuzat inițial oferta de a participa în show-ul de la Antena 1.

Odată cu startul noului sezon „Te Cunosc de Undeva”, Damian Drăghici și Cristina Stroe au devenit una din echipele cu mari șanse la a câștiga marele premiu. Dar, în realitate, iubita lui Damian Drăghici nu a vrut să participe la „Te Cunosc De Undeva!”, la Antena 1. Iată ce ne-au declarat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cei doi.

Vezi și: Ce tarif are Damian Drăghici, de fapt. Suma colosală pe care naistul o cere la evenimente EXCLUSIV

Cristina Stroe are o voce aparte. Frumoasa iubită a lui Damian Drăghici a ascuns un adevărat talent muzical până să îl arate lumii la „Te Cunosc de Undeva!”.

Playtech Știri: Cum a fost experiența de la „Te cunosc de undeva!”?

Damian Drăghici: A fost super! A fost ceva mișto, ne-am depășit limitele și a fost o experiență faină!

Cristina Stroe: Mie nu îmi vine să cred că inițial am spus că nu merg la așa ceva, îmi e frică, dar acum, nu numai că nu regret că m-am dus, dar cred că a fost cea mai bună idee pe care a avut-o Damian, să îmi propună să concurăm împreună la „Te Cunosc De Undeva!”. Am învățat foarte multe despre mine și am învățat că nu trebuie să mă mai ascund. Lumea mă întreabă unde am stat atât de mult ascunsă!

Damian Drăghici: Ea a ieșit la suprafață! E talentul ei, e vocea ei și trebuia să iasă atunci când simțea nevoia să iasă în fața publicului!