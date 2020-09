Îți parchezi mașina în fața blocului? Avertismentul emis de Poliție pentru toți românii! Atenție mare

Poliția avertizează românii care își parchează mașinile în fața blocului. Aceștia pot avea neplăceri. Este vorba de un fenomen care a luat amploare în România.

Fenomenul de furt a luat amploare și românii se pot trezi fără o anumită piesă de la mașină. Polițiștii din Cluj sunt pe urmele unor hoți specializați în furturi de piese auto. Aceștia sustrag de la mașinile mai mici și vechi catalizatoarele.

Potrivit mecanicilor, piesa poate conține metale rare, precum aurul și platina care se pot valorifica repede pe piața neagră. În ultimele luni au existat mai multe cazuri, potrivit știrileprotv.ro.

”În momentul în care am pornit mașina, am sesizat că sună foarte tare, am coborât din ea, m-am uitat pe sub mașină, întrucât zgomotul venea de sub mașină, și am văzut niște țevi care pur și simplu atârnau”, a povestit o șoferiță cum și-a găsit mașina.