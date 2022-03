Îți mai aduci aminte de Dana Mladin de la Școala Vedetelor? Cum arată și ce face la 50 de ani

Îți mai aduci aminte de Dana Mladin de la Școala Vedetelor? Fosta prezentatoare este pe cale înceapă un nou proiect de anvergură în televiziune. Recent a împlinit 50 de ani, însă a rămas neschimbată față de vremurile când era poreclită „diriginta” școlii vedetelor. De ziua ei, Dana Mladin și-a făcut un cadou de suflet: a ales să călătorească în Insulele Feroe neînsoțită.

După faimosul proiect de pe TVR 1, pentru Dana Mladin a urmat o perioadă în care a ales să stea în spatele camerelor și să coordoneze diverse emsiuni din postura de producător. Ultimul său proiect a fost „Șefi sub acoperire”, difuzat de Pro TV, iar acum se pare că ar fi acceptat să înceapă, din nou, colaborarea cu Dan Negru, de această dată la Kanal D.

Pe 30 martie, Dana Mladin a împlinit 50 de ani, iar fosta prezentatoare a ales să se bucure de momentele unei călătorii în Insulele Feroe. Nu a plecat însoțită, așa cum o face de ceva timp în celelalte concedii ale sale. Spune că nu se mai potrivește la gusturi cu prietenii ei în această privință și preferă să trăiască din plin momentele de singurătate.

A avut însă de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus. Își programase mai multe excursii în 2020 în locuri cu totul speciale, dar din cauza restricțiilor nu a mai reușit să le viziteze. Dana Mladin spune însă că nu va renunța la niciuna dintre ele.

„Am pierdut 4 vacanţe în 2020. Asia de ziua mea, un Bruges, o Londra şi Cinque Terre. Dar nu mă las până nu le recuperez… De cele mai multe ori merg singură. De când am realizat că nu mă mai potrivesc la perioade şi gen de vacanţă cu prietenii mei şi de când sunt singură”, a declarat Dana Mladin pentru Click!

Dana Mladin avea doar trei ani atunci când a călcat pentru prima dată într-un platou de televiziune și a știut încă din copilărie că acesta este drumul pe care va merge atunci când va fi mare. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, preferând un job în care să controleze totul din umbră, Dana spune că nu regretă pasul făcut, în ciuda faptului că lumea nu o mai recunoaște la fel ca atunci când prezentatoare.

„Sunt conştientă că nu mai ştie lumea nimic despre mine, dar nu mă deran­jează absolut deloc acest lucru. Probabil, numai de pe Facebook mai ştiu oamenii ce fac, deşi postările mele sunt legate aproape în totalitate de vacanţe. Lumea mă ştie din călătorii, când lucrez… nu prea.

Interesant este, şi mă bucură acest fapt, că românii încă mă recunosc pe stradă ca „fata de la Şcoala Vedetelor’. Este gro­zav şi onorant pentru mine, că acel moment din istoria TVR a rămas atât de puternic în memoria publicului. Majoritatea lor ştiu emisiunile pe care le fac, dar nu ştiu că eu le produc.

Dar nu mă de­ranjează deloc că lumea nu ştie că eu am produs, de pildă, „Surprize, sur­prize’, că ale mele sunt „Next Star’, „Plasa de stele’ şi atâtea alte emi­siuni. Plus, cele cam cinci­sprezece Revelioane de la Antenă. Îmi place rolul meu din spatele cortinei, nu mi-e dor deloc de timpurile când eram vizibilă.

Am avut norocul ca în toată cariera mea de până acum să fac emisiuni care au plăcut publicului. Longevitatea lor, în com­paraţie cu alte emisiuni, este o dovadă în acest sens. În plus, unele au creat mode, tendinţe în televiziune…”, declara Dana Mladin într-un interviu mai vechi pentru Formula AS