Vedeta de care românii au cam uitat. Din ce a ajuns să își câștige pâinea în pandemie

Deși au trecut 25 de ani de când s-a difuzat ”Școala vedetelor”, Dana Mladin este în continuare asociată cu emisiunea. La aproape 48 de ani, producătoarea TV este necăsătorită și nu are nici copii, dar vorbește despre această stare cu autoironie, mărturisind că este în continuare fată nemăritată pentru că nu e o gospodină bună. Despre toate, plus noile proiecte, a vorbit într-un interviu pentru Click!.

Dana Mladin, vedeta de care românii au uitat de când e în spatele cortinei

Chiar dacă nu mai este în lumina reflectoarelor, Dana Mladin nu a dispărut din showbiz, doar că acum se află în spatele camerelor, iar în prezent este producătorul emisiunii ”Șef sub acoperire”.

„A fost o schimbare majoră pentru mine, obişnuită de atâţia ani cu emisiuni de platou. Recunosc că am intrat cu emoţii în proiect. Dar mi-am zis: „hai, că doar nu o să operezi pe creier!”. Şi m-am băgat. La ce să ne aşteptăm de la noul sezon “Şef sub acoperire”? E un sezon extrem de interesant.

Mai ales că toate episoadele au fost filmate în pandemie. Cu excepţia a două zile – filmate fix înainte de intrarea în starea de urgenţă. Deci a fost provocator şi pentru noi. Şi plin de neprevăzut. Ştii cum e să răsufli uşurat după fiecare filmare, spunând: „Hai că am scăpat şi de data asta, n-a luat nimeni Covid”?… ”, a declarat Dana Mladin.

Despre cum îi merge de când e pandemie

„Am pierdut întâlnirile cu prietenii. Am câştigat în comunicarea la distanţă. Am pierdut bani, cumpărându-mi sute de măşti de la chinezi. Am câştigat timp pentru mişcare. Pe care l-am pierdut… Am pierdut vacanţe. Am câştigat anticorpi!(…) Am pierdut 4 vacanţe în 2020.

Asia de ziua mea, un Bruges, o Londra şi Cinque Terre. Dar nu mă las până nu le recuperez… De cele mai multe ori merg singură. De când am realizat că nu mă mai potrivesc la perioade şi gen de vacanţă cu prietenii mei şi de când sunt singură”, a spus vedeta.

”Școala Vedetelor”, rampă de lansare pentru multe nume din showbiz

”Școala Vedetelor” a fost o emisiune de televiziune apărută într-o perioadă de tranziție între vechea și noua generație în muzică, care a dus la albsolvire multe generații de ”elevi” din 1995 până în 1999. Călin Goia de la Voltaj, Titi Balteanu, Trupa Class, Nadine, Mălina Olinescu, Adrian Despot de la Vița de Vie, Călin Geambașu, Alice Bursuc, Nicoleta Drăgan de la Hi-Q sau Lili Sandu sunt câteva nume care și-au pornit de acolo un drum în showbiz. Emisiunea lui Titus Munteanu a revenit la TVR1 în anul 2005.